¹â»ÔÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨70.8¡ó¤È¹â¿å½à¤âÈ¯Â­¸åºÇÄã¡Ä²ò»¶¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¡×53¡ó¡¢ÈæÎãÅêÉ¼Àè3³äÄ¶¤¬Ì¤Äê¡ÚFNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Û

FNN¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¸å½é¤á¤Æ¤Î½µËö¤È¤Ê¤Ã¤¿25Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï70.8¡ó¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬12·î¤è¤ê5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤É²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2026Ç¯1·î24Æü¡¦25Æü¤ËÅÅÏÃÄ´ºº(RDD ¸ÇÄê¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ)
¡¦Á´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷1013¿Í¤¬²óÅú¡Ê¹ñÀÇÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÃê½Ð¡¦ÊäÀµ¡Ë
¹â»ÔÆâ³Õ¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢12·î¤è¤ê5.1¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤ê70.8¡ó¤Ç¡¢Æâ³ÕÈ¯Â¸å¡¢ºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢12·î¤è¤ê4.5¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤ê¡¢23.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¤ò¡ÖÅ¬ÀÚ¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï40.2¡ó¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï53.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡²ò»¶¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¹ñÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï55.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤ëÁíÁªµó¤Ç´üÂÔ¤¹¤ë·ë²Ì¤Ï¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ¤¬ÌîÅÞ¤ò¾å²ó¤ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯42.6¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÍ¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤ÎÀªÎÏ¤¬ÇìÃç¤¹¤ë¡×¤¬36.8¡ó¡¢¡ÖÌîÅÞ¤¬Í¿ÅÞ¤ò¾å²ó¤ë¡×¤Ï13.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÁíÁªµó¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤ÎÅêÉ¼Àè¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬33.8¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤ÇÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬10.3¡ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬5.1¡ó¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬4.8¡ó¡¢»²À¯ÅÞ¤¬3.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢3³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¦¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÁªµó¤ÇÅêÉ¼Àè¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò10¸Ä¤ÎÁªÂò»è¤«¤é1¤ÄÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥Ã¥×3¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É·ÐºÑÀ¯ºö¡×¡ÖÇ¯¶â¤ä°åÎÅ¤Ê¤É¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ¯ºö¡×¡Ö³°¸ò¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ìÎ§5¡ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ç¡¢¡Ö°û¿©ÎÁÉÊ¤Ï¹±µ×Åª¤Ë0¡ó¡×¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ò¸ºÀÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤¬3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¡¢¡Ö°û¿©ÎÁÉÊ¤Ï2Ç¯¸ÂÄê¤Ç0¡ó¡×¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤òÇÑ»ß¡×¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¡¢¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬28.7¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï62.7¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î·ëÀ®¤ò¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ËÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÐ¹³¤Ç¤¤ëÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤¬È¾¿ô¶á¤¯¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡ÖÅöÁªÌÜÅö¤Æ¤Î¹çÎ®¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤é¡×¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£