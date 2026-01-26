¥ë¥Õ¥£»ö·ï¡È»Ø¼¨Ìò¡É¡¡¡Ö¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×µ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§
Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¡È¥ë¥Õ¥£¡É¤é¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢»Ø¼¨Ìò¤È¤·¤Æ¶¯ÅðÃ×»à¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄÀ»ÌéÈï¹ð¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤Ç90ºÐ¤Î½÷À¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±»àË´¤·¤¿¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¼Â¹ÔÌò¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
26Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È°ìÉô¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤¦½õÈÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Áè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÈï¹ð¤Ï¼Â¹ÔÌò¤Ø¤Î»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤Î»Ø¼¨Ìò¤È¤·¤ÆÆ£ÅÄÈï¹ð¤Î¤Û¤«¡¢ÅÏÊÕÍ¥¼ùÈï¹ð¤Èº£Â¼Ëá¿ÍÈï¹ð¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£