¡¡¥·¥Æ¥£¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥²ー¥à²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥¯¥é¥ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¡×¤è¤ê¡¢²»³ÚCD¡ÖSNK ARCADE SOUND DIGITAL COLLECTION Vol.32¡×¤ò3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,850±ß¡£1·î26Æü¤è¤ê¥·¥Æ¥£¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°¡Ö¥¯¥é¥ê¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡×ÊÂ¤Ó¤Ë³ÆÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖSNK ARCADE SOUND DIGITAL COLLECTION¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢SNK¤¬ÊÝÍ­¤¹¤ë¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¿·µ¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ¿²»¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤ÇCD²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£

¡¡Âè32ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢NEOGEO ½é´ü～Ãæ´ü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÄË²÷ GANGAN ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¥½ー¥É¡×¤ÎBGM¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÖÄË²÷ GANGAN ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¤Ï¡¢ADK¡ÊÅö»þ¡Ë¤è¤ê1994Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢Ç®¤¤¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢°ì·âÉ¬»¦¤Î GANGAN É¬»¦µ»¤Ê¤É¤ÎÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂÐÀï³ÊÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥¯¥í¥¹¥½ー¥É¡×¤ÏÅö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Â¿·¤Ê3D»ëÅÀ¤ÇËâÊª¤ÈÀï¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢SNK¤è¤ê1991Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¥µ¥¦¥ó¥É¤Îºî¶ÊÊÔ¶Ê¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFANTOM IRIS¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë¤Î kyo-ji»á¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È

DISC 1¡§¡ÖÄË²÷ GANGAN ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¤è¤ê

TRACK 1 NEOGEO SOUND LOGO (NEOGEOÈÇ)

TRACK 2 We are "THE ADK!"

TRACK 3 °­¤Î¶µÅµÂè 2

TRACK 4 ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È

TRACK 5 ¹Ô¿Ê¶ÊÂè 2

TRACK 6 What is your choice?

TRACK 7 Make one¡Çs appearance!

TRACK 8 Levy Fight!

TRACK 9 º²

TRACK 10 MAN OF SPIRIT

TRACK 11 ¹Ô¿Ê¶ÊÂè 1

TRACK 12 Win? or Lose¡Ä

TRACK 13 Ä¹¹¾¤Î»í

TRACK 14 ¥êーÅÐ¾ì

TRACK 15 ´í¸±¤òÇä¤ëÃË

TRACK 16 ¸ò¶Á¶ÊÂè 1

TRACK 17 THE SEVERE MAN

TRACK 18 Be seized with fear

TRACK 19 Winners

TRACK 20 Your life is in danger

TRACK 21 ÇÈßÑËü¾æ

TRACK 22 I¡Çm chocked with a thousand emotions

TRACK 23 ÊÄ´ã

TRACK 24 As Long as one lives -Ì¿¤¢¤ë¸Â¤êTRACK 25 ¥Õ¥¦¥Þ¤ÎÀ±¤Î»í

TRACK 26 ¥Õ¥¦¥ÞÅÐ¾ì

TRACK 27 É÷Ëâ¤ÎÙÝ

TRACK 28 É÷Ëâ¤ÎÙÝ 2

TRACK 29 Hold Up!

TRACK 30 Free Dancing

TRACK 31 Take it easy

TRACK 32 Now what do I do?

TRACK 33 ¹õÉ¿¤Î»í

TRACK 34 ¥ì¥ª¥ó¥Ï¥ë¥ÈÅÐ¾ì

TRACK 35 Epitaph in Desert storm

TRACK 36 Epitaph in Desert storm2

TRACK 37 ¤ª¤é!

TRACK 38 ¤è¤Ã¤·¤ãÍè¤¤!!

TRACK 39 °¦¤ÈÁû²»¤ÎÌë

TRACK 40 Ç³¤¨¤í¥Ð¥«¤ª¤È¤³

TRACK 41 A PREPOSTEROUS ART1

TRACK 42 A PREPOSTEROUS ART2

TRACK 43 A PREPOSTEROUS ART3

TRACK 44 Long night in summer

TRACK 45 Hurricane

TRACK 46 CHANCE!

TRACK 47 Endless Dream

TRACK 48 STRANGER

TRACK 49 Dance Tonight

TRACK 50 Lost your heart

TRACK 51 ÃË°ìÉ¤¥¢¥Ûòí

TRACK 52 Eternal intoxication

TRACK 53 My fight is done

TRACK 54 ¹Ô¿Ê¶ÊÂè 3

TRACK 55 Long night in summer (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)

TRACK 56 Hurricane (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)

TRACK 57 Endless Dream (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)

TRACK 58 STRANGER (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)

TRACK 59 Dance Tonight (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)

TRACK 60 Lost Your heart (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)

TRACK 61 NOT USE 1

TRACK 62 NOT USE 2

DISC 2¡§¡Ö¥¯¥í¥¹¥½ー¥É¡×¤è¤ê

TRACK 1 NEOGEO SOUND LOGO (NEOGEOÈÇ)

TRACK 2 ¥¯¥í¥¹¥½ー¥É½ø

TRACK 3 ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È

TRACK 4 ¥Þ¥Ã¥×

TRACK 5 ¥¹¥Æー¥¸¥»¥ì¥¯¥È

TRACK 6 ´×Â¼¥Ç¥£¥ª¤Î°ÛÊÑ

TRACK 7 ¶¯Å¨

TRACK 8 ¥¯¥ê¥¢

TRACK 9 ¾¦¿Í¥é¥ª¥¹¥¿

TRACK 10 Æ»É¸

TRACK 11 ¥Ñ¥ê¥¦¥¹¥¿¾ë¿ÌÙþ

TRACK 12 Ï·¿Í

TRACK 13 Ê°Àï¥Þ¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÎÅã

TRACK 14 ¶²ÉÝ

TRACK 15 ¥Æ¥£ー¥Ì

TRACK 16 ¥Ç¥¹¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É

TRACK 17 ¥´ー¥ÀºÖ¤Î²øµû

TRACK 18 ÃÏ¤òÇç¤¦¼Ô

TRACK 19 ¶¯½±Î¦¾åÀï´Ï

TRACK 20 ¥Ð¥¯¥¹¥ì¥¤

TRACK 21 ¥ê¥¢¥ê¤ÎÆ¶·¢

TRACK 22 Ï·Àï»Î

TRACK 23 ¾Ç¤ê

TRACK 24 Ëâ¾ë¥°¥ì¥¤¥·¥¢

TRACK 25 ¥Ê¥¦¥·¥º

TRACK 26 ±óÍë

TRACK 27 ¥¯¥íー¥ì

TRACK 28 ²óÁÛ

TRACK 29 ¥²ー¥à¥ªー¥Ðー

TRACK 30 NOT USE

