¡ÖÄË²÷ GANGAN ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¥½ー¥É¡×¤ÎBGM¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÖSNK ARCADE SOUND DIGITAL COLLECTION¡×32ÃÆ¤¬3·î25ÆüÈ¯Çä
¡¡¥·¥Æ¥£¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥²ー¥à²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥¯¥é¥ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¡×¤è¤ê¡¢²»³ÚCD¡ÖSNK ARCADE SOUND DIGITAL COLLECTION Vol.32¡×¤ò3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,850±ß¡£1·î26Æü¤è¤ê¥·¥Æ¥£¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°¡Ö¥¯¥é¥ê¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡×ÊÂ¤Ó¤Ë³ÆÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSNK ARCADE SOUND DIGITAL COLLECTION¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢SNK¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¿·µ¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ¿²»¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤ÇCD²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¡¡Âè32ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢NEOGEO ½é´ü～Ãæ´ü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÄË²÷ GANGAN ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¥½ー¥É¡×¤ÎBGM¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÖÄË²÷ GANGAN ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¤Ï¡¢ADK¡ÊÅö»þ¡Ë¤è¤ê1994Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢Ç®¤¤¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢°ì·âÉ¬»¦¤Î GANGAN É¬»¦µ»¤Ê¤É¤ÎÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂÐÀï³ÊÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥¯¥í¥¹¥½ー¥É¡×¤ÏÅö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Â¿·¤Ê3D»ëÅÀ¤ÇËâÊª¤ÈÀï¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢SNK¤è¤ê1991Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¥µ¥¦¥ó¥É¤Îºî¶ÊÊÔ¶Ê¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFANTOM IRIS¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë¤Î kyo-ji»á¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSNK ARCADE SOUND DIGITAL COLLECTION Vol.32¡×
È¯ÇäÆü¡§3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
²Á³Ê¡§3,850±ß
»ÅÍÍ¡§CD2Ëç¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È8P
ÉÊÈÖ¡§CLRC-10108
¥ìー¥Ù¥ë¡§¥¯¥é¥ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯
È¯Çä¸µ¡§¥·¥Æ¥£¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó
¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
DISC 1¡§¡ÖÄË²÷ GANGAN ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¤è¤ê
TRACK 1 NEOGEO SOUND LOGO (NEOGEOÈÇ)
TRACK 2 We are "THE ADK!"
TRACK 3 °¤Î¶µÅµÂè 2
TRACK 4 ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
TRACK 5 ¹Ô¿Ê¶ÊÂè 2
TRACK 6 What is your choice?
TRACK 7 Make one¡Çs appearance!
TRACK 8 Levy Fight!
TRACK 9 º²
TRACK 10 MAN OF SPIRIT
TRACK 11 ¹Ô¿Ê¶ÊÂè 1
TRACK 12 Win? or Lose¡Ä
TRACK 13 Ä¹¹¾¤Î»í
TRACK 14 ¥êーÅÐ¾ì
TRACK 15 ´í¸±¤òÇä¤ëÃË
TRACK 16 ¸ò¶Á¶ÊÂè 1
TRACK 17 THE SEVERE MAN
TRACK 18 Be seized with fear
TRACK 19 Winners
TRACK 20 Your life is in danger
TRACK 21 ÇÈßÑËü¾æ
TRACK 22 I¡Çm chocked with a thousand emotions
TRACK 23 ÊÄ´ã
TRACK 24 As Long as one lives -Ì¿¤¢¤ë¸Â¤êTRACK 25 ¥Õ¥¦¥Þ¤ÎÀ±¤Î»í
TRACK 26 ¥Õ¥¦¥ÞÅÐ¾ì
TRACK 27 É÷Ëâ¤ÎÙÝ
TRACK 28 É÷Ëâ¤ÎÙÝ 2
TRACK 29 Hold Up!
TRACK 30 Free Dancing
TRACK 31 Take it easy
TRACK 32 Now what do I do?
TRACK 33 ¹õÉ¿¤Î»í
TRACK 34 ¥ì¥ª¥ó¥Ï¥ë¥ÈÅÐ¾ì
TRACK 35 Epitaph in Desert storm
TRACK 36 Epitaph in Desert storm2
TRACK 37 ¤ª¤é!
TRACK 38 ¤è¤Ã¤·¤ãÍè¤¤!!
TRACK 39 °¦¤ÈÁû²»¤ÎÌë
TRACK 40 Ç³¤¨¤í¥Ð¥«¤ª¤È¤³
TRACK 41 A PREPOSTEROUS ART1
TRACK 42 A PREPOSTEROUS ART2
TRACK 43 A PREPOSTEROUS ART3
TRACK 44 Long night in summer
TRACK 45 Hurricane
TRACK 46 CHANCE!
TRACK 47 Endless Dream
TRACK 48 STRANGER
TRACK 49 Dance Tonight
TRACK 50 Lost your heart
TRACK 51 ÃË°ìÉ¤¥¢¥Ûòí
TRACK 52 Eternal intoxication
TRACK 53 My fight is done
TRACK 54 ¹Ô¿Ê¶ÊÂè 3
TRACK 55 Long night in summer (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)
TRACK 56 Hurricane (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)
TRACK 57 Endless Dream (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)
TRACK 58 STRANGER (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)
TRACK 59 Dance Tonight (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)
TRACK 60 Lost Your heart (¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó)
TRACK 61 NOT USE 1
TRACK 62 NOT USE 2
DISC 2¡§¡Ö¥¯¥í¥¹¥½ー¥É¡×¤è¤ê
TRACK 1 NEOGEO SOUND LOGO (NEOGEOÈÇ)
TRACK 2 ¥¯¥í¥¹¥½ー¥É½ø
TRACK 3 ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
TRACK 4 ¥Þ¥Ã¥×
TRACK 5 ¥¹¥Æー¥¸¥»¥ì¥¯¥È
TRACK 6 ´×Â¼¥Ç¥£¥ª¤Î°ÛÊÑ
TRACK 7 ¶¯Å¨
TRACK 8 ¥¯¥ê¥¢
TRACK 9 ¾¦¿Í¥é¥ª¥¹¥¿
TRACK 10 Æ»É¸
TRACK 11 ¥Ñ¥ê¥¦¥¹¥¿¾ë¿ÌÙþ
TRACK 12 Ï·¿Í
TRACK 13 Ê°Àï¥Þ¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÎÅã
TRACK 14 ¶²ÉÝ
TRACK 15 ¥Æ¥£ー¥Ì
TRACK 16 ¥Ç¥¹¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É
TRACK 17 ¥´ー¥ÀºÖ¤Î²øµû
TRACK 18 ÃÏ¤òÇç¤¦¼Ô
TRACK 19 ¶¯½±Î¦¾åÀï´Ï
TRACK 20 ¥Ð¥¯¥¹¥ì¥¤
TRACK 21 ¥ê¥¢¥ê¤ÎÆ¶·¢
TRACK 22 Ï·Àï»Î
TRACK 23 ¾Ç¤ê
TRACK 24 Ëâ¾ë¥°¥ì¥¤¥·¥¢
TRACK 25 ¥Ê¥¦¥·¥º
TRACK 26 ±óÍë
TRACK 27 ¥¯¥íー¥ì
TRACK 28 ²óÁÛ
TRACK 29 ¥²ー¥à¥ªー¥Ðー
TRACK 30 NOT USE
¡ÖSNK ARCADE SOUND DIGITAL COLLECTION¡×¥·¥êー¥º
¡¡¸½ºß¡¢Vol.1～29¤¬È¯ÇäÃæ¡£Vol.30¤Ï1·î28Æü¡¢Vol.31¤Ï2·î25¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦Vol.25¡Ê¡Ö¥ïー¥ë¥É¥Òー¥íー¥º¡×¡Ö¥ïー¥ë¥É¥Òー¥íー¥º 2¡×¼ýÏ¿¡Ë2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦Vol.26¡Ê¡ÖÉ÷±ÀÌÛ¼¨Ï¿ - ³ÊÆ®ÁÏÀ¤ -¡×¡ÖÉ÷±À¥¹ー¥Ñー¥¿¥Ã¥°¥Ð¥È¥ë¡×¼ýÏ¿¡Ë2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦Vol.27¡Ê¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¥È¥ëー¥Ñー¥º¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¥È¥ëー¥Ñー¥º 2nd Squad¡×¼ýÏ¿¡Ë2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦Vol.28¡Ê¡Ö¥Æ¥£¥ó¥¯¥ë¥¹¥¿ー¥¹¥×¥é¥¤¥Ä¡×¡Ö¥×¥ì¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¥¤¥ë 2 ¸¶»ÏÅç¡×¼ýÏ¿¡Ë2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦Vol.29¡Ê¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡×¡Ö¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ñ¥¤¡×¡Ö¥é¥®¡×¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥Ã¥×¡×¼ýÏ¿¡Ë2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦Vol.30¡Ê¡Ö¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Òー¥íー¡×¡Ö¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥é¥êー¡×¡Ö¥ªー¥Ðー¥È¥Ã¥×¡×¼ýÏ¿¡Ë2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦Vol.31¡Ê¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã¥³¥Þ¥ó¥Éー¡×¡Ö¥í¥Ü¥¢ー¥ßー¡×¡Ö¥ß¥åー¥Æ¥¤¥·¥ç¥ó¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¡×¼ýÏ¿¡Ë2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.