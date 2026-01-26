¡ÖÈ±·¿ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¡×Í¥¾¡ÎÏ»Î¤Î¸å¤í¤Ç¥Á¥é¥Á¥é¡Ä¡¡Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÁûÁ³¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×
2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡ÄÇØ¸å¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Ï¤Ê¤ï
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î½é¾ì½ê¤Ï25Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÀé½©³Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·Âç´Ø¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¹ñ²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤àÂç´Ø¤Î¸å¤í¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¿ÍÊª¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ëÂç´Ø¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¡£Á´¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¹ñ²ÎÀÆ¾§¡£¥¢¥Ã¥×¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¤È¤é¤¨¤¿Ãæ·Ñ²èÌÌ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤À¡£¥½¥Õ¥È¥â¥Ò¥«¥ó¤ÎÈ±·¿¤Ë¡¢¶ßÉÕ¤¤Î¾åÃå¤òÃå¤Æ¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼çÌò¤ò¿©¤¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¡£X¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¼¡¡¹¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ï¤Ê¤ïÈ±·¿ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¡×
¡Ö¤Ï¤Ê¤ï¤¬»×¤¤¤Ã¤¤ê±Ç¤Ã¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«w¡×
¡Ö¤Ï¤Ê¤ïÂçÁêËÐ´ÑÀï¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×
¡Ö¤Ï¤Ê¤ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤ËÁêËÐ´ÑÀï¤·¤Æ¤ÆÁð¡×
¡Ö¤Ä¤¤´é·Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ï¤Ê¤ï·»¤á¤À¤Ä¡×
¡Ö¤Ï¤Ê¤ï¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Ëè²ó¥ª¥â¥í¥¤£÷¡×
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡¢12¾¡3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÁ°Æ¬»ÍËçÌÜ¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¤Á¯¤ä¤«¤Ê¼óÅê¤²¤Ç¾¡Íø¡£¿·Âç´Ø¤Ç¤Î»òÇÖ¤Ï2006Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÎÇòË²°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë