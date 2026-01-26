¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢Âç²Ï½éÅÐ¾ì¤â1Ê¬Â¤é¤º¤ÇÂà¾ì ¡È·»Äï¤ÎÂÐÈæ¡É¤âÏÃÂê¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö°¥¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢1·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×1Ê¬Â¤é¤º¤ÇÂà¾ì¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¡Ë¤òÃçÌî¡¢¤½¤Î·»¤ÇÆ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎÅ·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡Ë¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤Ä¤¤¤Ë¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬½Ð¿Ø¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë²³¶¹´Ö¤Ø¡£²È¿Ã¤é¤«¤é¡ÈÌµºö¡É¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¿®Ä¹¤À¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿ºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢º£Àî·³¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡£ÎôÀª¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Àï¤òÀ©¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ó¤¬Äã¤¯Èô¤Ö¤È±«¤¬¹ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£Àî·³¤Ï±«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçË¤¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¿®Ä¹·³¤ÏÅ·¸õ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢°ìµ¤¤Ë·ÁÀª¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¸ùÀÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¿®Ä¹¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤ò¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·¾®°ìÏº¤Ï¡Ö·»¤Ë½¾¤¤¡¢·»¤È¤È¤â¤ËÅÂ¤Ë¤ª»Å¤¨¤·¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·»Äï¤Ç¤Î»Å´±¤ò´ê¤¤½Ð¤ë¡£¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿®Ä¹¤Ï¡¢Äï¡¦¿®¾¡¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤È¤Î²áµî¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¡£
¤¢¤ëÌë¡¢¿®Ä¹¤Î¿²½ê¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¡¢¿Ï¤ò¸þ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¿®¾¡¡£¤·¤«¤·¡¢½Å¿Ã¡¦¼ÆÅÄ¾¡²È¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢»Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Ì¿¤òÍî¤È¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÎÄï¡¦Àé¿Ò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤ÃæÂô¡£º£ºî¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«1Ê¬Â¤é¤º¤Ç¤ÎÂà¾ì¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤±¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖìÔÂô¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡ÖÀé¿Ò¤¯¤ó¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¾®°ìÏº¡õÆ£µÈÏº·»Äï¤È¡¢Èá·àÅª¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¿®Ä¹¡õ¿®¾¡·»Äï¤ÎÂÐÈæ¤Ë¡¢¡Ö°¥¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»Ä¹ó¡×¡ÖÂÐÈæ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×1Ê¬Â¤é¤º¤ÇÂà¾ì¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥
¢¡ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×
