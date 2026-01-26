Íò¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¿·¶Ê¡ÖFive¡× ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡õCD¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«
¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤Ï¡¢3·î4Æü0»þ¤è¤ê³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£5·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢CD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Íò¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹⽇¡§2026Ç¯3⽉4⽇¡Ê⽔¡Ë
¡¦3⽉4⽇¡Ê⽔¡Ë0¡§00¡Á³Æ⾳³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡¦È¯Çä⽇¡§2026Ç¯5⽉31⽇¡Ê⽇¡Ë
¡¦¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡§2026Ç¯1⽉26⽇¡Ê⽉¡Ë12¡§00¡Á2026Ç¯2⽉23⽇¡Ê⽉¡¦½Ë¡Ë23¡§59
¡¦Íò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷°Ê³°¤â¹Ø⼊²ÄÇ½
¡¦¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡ÚCD+Blu-ray¡Û¡ÚCD+DVD¡Û
¡¦¼ýÏ¿¾ÜºÙ
¼ýÏ¿ÆâÍÆ︓
¡ÚCD¡Û
M1.¡ÖFive¡×
M2.¡ÖFive¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
¡ÚBlu-ray¡¿DVD¡Û
¡ÖFive¡×Music Video+Making
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
