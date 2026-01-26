2»ù¤ÎÊì¡¦ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡Ö¼¡½÷¤Èºî¤Ã¤¿¡×Ãë¿©5ÉÊ¸ø³«¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥é¥ó¥Á¡×¡Ö¤»¤¤¤íÎÁÍý¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤¬1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÃë¿©¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ý¿Í¤Î30Âå¸µºÊ¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥é¥ó¥Á¡×¤»¤¤¤í¾ø¤·¾®äÆÊñ¤Ê¤ÉÊÂ¤ó¤ÀÃë¿©¥á¥Ë¥å¡¼
ÌÚ²¼¤Ï¡Ö¼¡½÷¤Èºî¤Ã¤¿¤ªÃë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤»¤¤¤í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾®äÆÊñ¡¢¥â¥ä¥·ßÖ¤á¡¢¤Í¤¸¤ê¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌ£Á¹½Á¡¢ÇòÊÆ¤Î5ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤À¿©Âî¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥é¥ó¥Á¡×¡Ö»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¤ÎÂçÊÑ¤À¤±¤É³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤»¤¤¤íÎÁÍý¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚ²¼¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤È2010Ç¯¤Ë·ëº§¡£2012Ç¯¤Ëè½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤ò¡¢2015Ç¯¤Ëçý³ðºÚ¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÆ£ËÜ¤ÈÎ¥º§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
