²¤½£¤Ç¾×·â¤Î»ö¼ÂÈ¯³Ð¡¢²òÇ¤ÍýÍ³¤Ï¡ÖAI°ÍÂ¸¡×¡¡¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤â¡Ä³¤³°ÊóÆ»¡ÖGPT¤¬¼ç¤ÊÉð´ï¡×
Êä¶¯¤âAIÇ¤¤»¡Ä10»î¹çÌµÆÀÅÀ¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ë¸½¾ìº¤ÏÇ
¡¡¥í¥·¥¢1ÉôFC¥½¥Á¤¬ºòÇ¯8·î¤Ë¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥â¥ì¥Î´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËChatGPT¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ÃÏ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¾Ú¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Î°ÛÍÍ¤Ê¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖA BOLA¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥½¥Á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥ª¥ë¥í¥Õ»á¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¤Ï¡ØÁ´¤Æ·×²èÄÌ¤ê¤À¡£ChatGPT¤Ë±óÀ¬¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆþÎÏ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£¥Ï¥Ð¥í¥Õ¥¹¥¯¤Ø¤Î±óÀ¬¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¶¯¹Ô¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï28»þ´Ö¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥í¥Ð¡¼¥È¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¿²¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ä«5»þ¤Ëµ¯¤¤Æ7»þ¤ËÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥àÆâ¤Ëº¤ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£º®Íð¤òÀ¸¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥â¥ì¥Î»á¤ÎAI°ÍÂ¸¤ÏÀï½ÑÌÌ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Êä¶¯¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥ë¥í¥Õ»á¤Ï¡Ö¥â¥ì¥Î¤¬3Áª¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òChatGPT¤ËÆþÎÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥·¥å¥·¥§¥Ê¥Á¥§¥Õ¤¬ºÇÅ¬¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿FW¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥·¥§¥Ê¥Á¥§¥Õ¤Ï10»î¹ç¤ÇÌµÆÀÅÀ¤È´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊý¿Ë¤¬¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥â¥ì¥Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏGPT¤¬¼ç¤ÊÉð´ï¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤ÎÃæ³Ë¿Ø¤Ï¥â¥ì¥Î¤ËÈó¾ï¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤âÈà¤Î¹Í¤¨¤ò¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÁ´¤¯¶¦´¶¤ò¼¨¤µ¤º¡¢¿Í¡¹¤Ï¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆ±»á¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡¡48ºÐ¤Î¥â¥ì¥Î»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ10»î¹ç¤ò»Ø´ø¤·¡¢8¾¡2Ê¬¤±¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯¥æ¡¼¥í2020¤òÁ°¤ËºÆ¤Ó¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡AI¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¸½¾ì¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÏÊø²õ¡£¸½ºß¤â¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥ì¥Î»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÊÐ½Å¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë