ÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤òÆ³¤¤¤¿
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î25Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿MFÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï¡¢Á°È¾11Ê¬¤ËÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¡£º£µ¨3¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÁ°È¾11Ê¬¤ËÌ¥¤»¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î¼êÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥¿¡¼¥ó¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¯¡£DF¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÁ°Êý¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÀäÌ¯¤ÊÎÏ²Ã¸º¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿FW¥Ç¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ë¥Ï¥ó¥È¤¬Éâ¤µå¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÆ±44Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖDAZN¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡ÖÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿°µ´¬¥¢¥·¥¹¥È¡×¤È¥´¡¼¥ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¢¥·¥¹¥È¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¨¤°¤¤¤ï¡×¡ÖÀäÌ¯¡£¤ä¤µ¤·¤¤¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬²¶¤¿¤Á¤ÎÍ£¿Í¡×¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿24ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤Ï½øÈ×Àï¤³¤½¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë»þ´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤ËÃå¼Â¤ËÍí¤ß¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß7°Ì¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë