»ñ»º¤Î¡Ö»ý¤ÁÊý¡¦´ÉÍý¡¦Ì¤Íè¡×¤òÀß·×¡ªHy's¡ÖBAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹
¹âµé¼ÖÎ¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«Æ°¼Ö»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëHy¡Çs¡£
2026Ç¯1·î26ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÌ¾¤ò¡ÖBAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡ù
Hy¡Çs¡ÖBAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹
º£²ó¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ä¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»ö¶ÈÎÎ°è¡¦´ë¶È»×ÁÛ¡¦¾ÍèÁü¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇHy¡Çs¤Ï¡¢¹âµé¼ÖÎ¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«Æ°¼Ö»ö¶È¤ò¼´¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¹â³Û¥¢¥»¥Ã¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡Ö¼Ö¡×¡ÖÉÔÆ°»º¡×¡ÖÇäÇã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»ñ»º¤½¤Î¤â¤Î¤Îºß¤êÊý¤ä²ÁÃÍ¤ÎÀß·×¤ËÆ§¤ß¹þ¤à´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¼ÒÌ¾¡ÖBAMBOOK¡×¤ÎÍ³Íè
¿·¼ÒÌ¾¤Ç¤¢¤ëBAMBOOK(¥Ð¥ó¥Ö¥Ã¥¯)¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¡ÖBamboo(ÃÝ¡¦ºû)¡×¤È¡¢²ÁÃÍ¤òÀ°Íý¤·¡¢µÏ¿¤·¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖBook(ËÜ)¡×¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶³Ð¤äÂ°¿ÍÀ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»º¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¼é¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤¬¡¢¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«
BAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ïº£¸å¡¢¹â³Û¥¢¥»¥Ã¥È¤ò²£ÃÇÅª¤Ë°·¤¤¡¢¸ÜµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»ñ»ºÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»ý¤ÁÊý¡×¡Ö´ÉÍý¡×¡Ö²ó¤·Êý¡×¤òÀß·×¡¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÇä¤ë¤¿¤á¤Î»ñ»º¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤¥¢¥»¥Ã¥È
¥Ï¥ï¥¤ÉÔÆ°»º¡§Ê¬»¶»ñ»º¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹´ü»ëÅÀ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Àß·×¹ñÆâÉÔÆ°»º ¡§°ÂÄê»ñ»º¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ´üÅª¤ÊÊÝÁ´À¡¦°ÂÄêÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¹âµé¼Ö ¡§Î®Æ°»ñ»º¤È¤·¤Æ¡¢Ã»´ü¡ÁÃæ´ü¤Ç¤Î²óÅ¾À¡¦Î®Æ°À¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§BAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È(µì¡§Hy¡Çs)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ºûËÜ Í´¼ù
½êºßÃÏ¡§
ÅÐµ½»½ê¡§¢©113-0022 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÀéÂÌÌÚ2-3-8
±Ä¶È½ê ¡§¢©151-0051 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«1-11-3 ¥¹¥¯¥ê¥ÖÀéÂÌ¥öÃ«1F 102
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§TEL¡§03-6721-0785 FAX¡§03-6721-0786
HP¡§https://bambook-am.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¦Ãç²ð¡¦´ÉÍý¡¦Çã¼èºÆÈÎ¡¦³¤³°ÉÔÆ°»ºÃç²ð ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡¦½¤Íý¡¦Í¢½ÐÆþ¡¦¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È
¢¨ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¢ÂåÉ½¼Ô¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±è³×
2020Ç¯11·î¡§ Y ÀßÎ©2023Ç¯12·î¡§ Hy¡Çs ¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹2025Ç¯ 4·î¡§ Crossover International¤È¶ÈÌ³Äó·È¡¢¥Ï¥ï¥¤ÉÔÆ°»ºÃç²ð¤ò³«»Ï2026Ç¯ 1·î¡§ BAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹
»ñ»º¤Î¡Ö»ý¤ÁÊý¡¦´ÉÍý¡¦Ì¤Íè¡×¤òÀß·×¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ëBAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ù
Hy¡Çs¤«¤é¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤¿¡ÖBAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
BAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
A. 2026Ç¯1·î26ÆüÉÕ¤ÇÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q. ²ñ¼Ò¤Î¾ì½ê¤äÂåÉ½¼Ô¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¢ÂåÉ½¼Ô¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Q. ¿·¤·¤¤¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¡ÖBamboo(ÃÝ¡¦ºû)¡×¤È¡¢²ÁÃÍ¤òÀ°Íý¤·¡¢µÏ¿¤·¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖBook(ËÜ)¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
