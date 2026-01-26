ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Wi-Fi¿®¹æ¤ò¸÷¤Î¥¢¡¼¥È¤Ë¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖSpectrum Slit¡×
Éô²°¤Ï²Ä»ë¸÷¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÅÇÈÁ´ÂÎ¤Ë»ëÅÀ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢Wi-Fi¤äBluetooth¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤¬ÂÓ°è¤òÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾ï»þÄÌ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÏÅÅÇÈ¤ÎÍò¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Wi-Fi¤Î2GHz¡Á5GHzÂÓ¤ÎÅÅÇÈ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëºîÉÊ¡ÖSpectrum Slit¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://rootkid.me/works/spectrum-slit
I built a light that can see radio waves - YouTube
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó»á¤Ï¡¢Æ°ºîÈÏ°Ï¤¬1MHz¤«¤é6GHz¤Þ¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÌµÀþµ¡¡¦HackRF One¤ò¡¢Wi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HackRF One¤ÏÆÃÄê¼þÇÈ¿ôÀìÍÑ¤Î½¾Íè·¿¥é¥¸¥ª¤È°ã¤¤¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¼õ¿®¼þÇÈ¿ô¤ò¼«Í³¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò´¹¤¨¤ì¤ÐFMÊüÁ÷ÂÓ¤Î¤è¤¦¤ÊÎÎ°è¤â´ÑÂ¬¤Ç¤¡¢ÉüÄ´¤¹¤ì¤Ð²»À¼¤È¤·¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·º£²ó¤ÎËÜÌ¿¤Ï²ÈÄíÆâµ¡´ï¤¬Â¿ÍÑ¤¹¤ëGHzÂÓ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë2.4GHzÂÓ¤È5GHzÂÓ¤Î³èÆ°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó»á¤Ï¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¡¢¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÅÅÇÈ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸Å¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÀÖ³°Àþ¥«¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò³°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²Ä»ë¸÷¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢ÀÖ³°Àþ¤À¤±¤¬¼Ì¤ë¥«¥á¥é¤Ë²þÂ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤ÎÉ½¸½ÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÀÖ³°ÀþLED¤òÍÑ°Õ¤·¡¢À©¸æ²óÏ©¤Ç¸÷¤Î¶¯ÅÙ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ÆWi-Fi¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁý¸º¤ò¸÷¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥ÈPC¤ËÀÖ³°ÀþLED¤ÎÁõÃÖ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖ³°Àþ¤¬¼Ì¤ë¤è¤¦¤Ë²þÂ¤¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Î²èÌÌ¤ä¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ëÆ¦ÅÅµå¤Î¸÷¤Ï¼Ì¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Î²£¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ³°ÀþLED¤Î¸÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Wi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¤È¤¤¤¦ËÜÍè¸«¤¨¤Ê¤¤¸÷¤ò¸«¤¨¤ë¸÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢HackRF One¤ÇÅÅÇÈ¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¼þÇÈ¿ô¤ËÂÐ±þ¤·¤¿LED¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤ò¸÷¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÂ°¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÏCAD¤ÇÈÄ¶â¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¡¢ÀÚÃÇ¤ä·ê¤¢¤±¡¢¶Ê¤²¤Þ¤ÇÀ½Â¤¶È¼Ô¤ËÈ¯Ãí¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÏ¤¤¤¿¶âÂ°¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËHackRF One¤ÈRaspberry Pi¤òÅëºÜ¤·¡¢¿®¹æ½èÍý¤ÈÈ¯¸÷À©¸æ¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
LED¤ò¸ÄÊÌÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤òÄ¾ÀÜ¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¤Ç¤¤ëÇØÌÌ´ðÈÄ¤òÀß·×¤·¡¢16ËÜ¤º¤Ä¶îÆ°¤¹¤ë´ðÈÄ¤ò4Ëç¤ËÊ¬³ä¤·¤ÆI2C¤ÇÏ¢·ë¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÉÕ¤±ÍÑ¥Û¥ë¥À¡¼¤âÀß·×¤·¤Æ3D¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢´ðÈÄ¸ÇÄê¤È¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤Î¥¬¥¤¥É¤ò·ó¤Í¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤ÏÊÒÂ¦¤ò¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¤·¤Æ¤«¤é¥·¥ã¡¼¥·¤Ë¤¤Ä¤¯´¬¤²ó¤·¡¢È¿ÂÐÂ¦¤â¸ÇÄê¤¹¤ë¼ê½ç¤ÇÁõÃå¤·¡¢¹ç·×64ËÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤Ï2W¤Ç130¥ë¡¼¥á¥óÁêÅö¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÅÀÅô»þ¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¸÷ÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦°Õ¿ÞÅª¤ËÀß·×¡£
ÁÀ¤¤¤Ï2.4GHzÂÓ¤È5GHzÂÓ¤ÎÅÅ¼§ÇÈ³èÆ°¤ò½¦¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë64ËÜ¤Î¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤ØËÝÌõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ºLED¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÀ©¸æ¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥É¤ÇÅÀÅôÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖLED¥É¥é¥¤¥Ð²óÏ©¤Î¥³¥¤¥ë¤¬¹âÂ®¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÈù¿¶Æ°¤·¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë²»¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬ÁÛÄê³°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ64ËÜ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¾ò·ï¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤ÇÇÜ²»Åª¤Ê¶Á¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ë³Ð¤Ë²Ã¤¨¤ÆÄ°³ÐÅª¤Ê¥ì¥¤¥ä¡¼¤âºîÉÊ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡ÖSpectrum Slit¡×¤ò¼«¼¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãë´Ö¤ÏÅÔ»Ô¤ÎÇØ·Ê¥Î¥¤¥ºÄøÅÙ¤ÇÌÜÎ©¤Ä³èÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤¬µ¢Âð¤·¤ÆÃ¼Ëö¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ë¤È³èÆ°¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¸¡º÷¤ä¼Ì¿¿¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¿®¡¢¥¢¥×¥ê¹¹¿·¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¸÷¤¬¶¯¤¯µ±¤¡¢Ìë¤Ë¹â²è¼ÁÆ°²è¤òWi-Fi¤ÇÏ¢Â³¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤¬»ýÂ³Åª¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥¯¥È¥ëÁ´ÂÎ¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¸÷¤ÎÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£