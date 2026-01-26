¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤¬´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡ª¡ÖÂè2²ó ¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥° in ¤ï¤³¤¦¡×³«ºÅ
Æý»À¶ÝÀ¸»ºÊª¼Á¤Î¸¦µæ¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤¦¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤¬¡¢2026Ç¯2·î8Æü(Æü)¤Ëºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è³èÀ²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè2²ó ¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥° in ¤ï¤³¤¦ ¡Á¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½êÇÕ¡Á¡×¤Î´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÏÂ¸÷»ÔÎ©ÂèÆóÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌÍ»Ö¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¥¼¥í¤«¤é¼ê¤¬¤±¤ëÃÏ°è»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÖÂè2²ó ¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥° in ¤ï¤³¤¦ ¡Á¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½êÇÕ¡Á¡×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î8Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§ÏÂ¸÷»ÔÎ©ÂèÆóÃæ³Ø¹» ÂÎ°é´Û(ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¹Âô1-4) ¢¨½¸¹ç¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å²ñ¾ì
Äê°÷¡§ºÇÂç300Ì¾2.5»þ´Ö¥¯¥é¥¹¡§40¥Á¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï100Ì¾4»þ´Ö¥¯¥é¥¹¡§66¥Á¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï200Ì¾
¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)10:00¡Á2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¿½¹þÊýË¡¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥¤¥È¤è¤ê¼õÉÕ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/102550
ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¥¼¥í¤«¤é´ë²è¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥° in ¤ï¤³¤¦¡×
Âè2²óÂç²ñ¤Ï¡¢¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤¬´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥°(R)¤È¤Ï
¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥°(R)¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¡Ö¤Þ¤Á½ä¤ê·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¿Þ¤È¼Ì¿¿°ìÍ÷¤ò¤â¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤´¤È¤ËºîÀï¤òÎ©¤Æ¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¤Þ¤Á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ä¶µ°é¤Î¾ì¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áö¤Ã¤Æ¤â¡¢Êâ¤¤¤Æ¤â¡¢´ó¤êÆ»¤·¤Æ¤â¤è¤¯¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ß¤É¤³¤í
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÏÂ¸÷»ÔÎ©ÂèÆóÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌÍ»Ö¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Á¤òÃ¯¤è¤ê¤â³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¥¼¥í¤«¤é¼ê¤¬¤±¤ëÃÏ°è»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Âè1²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é250Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÃÏ°èÈ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÂ¸÷»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯·¡¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë±¿±Ä¤Î¹©É×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊËÁ¸±¤ò ÏÂ¸÷»Ô¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¤â¤È¡¢¤Þ¤Á¤Î¼«Á³¡¦Îò»Ë¡¦¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë°ìÆü¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ
»²²ÃÈñ¤Ï¡¢ÏÂ¸÷»ÔÆâ¤ÎÊý¤È»Ô³°¤ÎÊý¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÔÆâ¡¦»Ô³°ºß½»¼Ô¤¬º®ºß¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢»ÔÆâ¥Á¡¼¥àÏÈ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ÏÂ¸÷»ÔÆâ¤ÎÊý¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÉô°ìÈÌ¤ÎÉôÀ®¿Í2,000±ß¡¿1¿Í2,000±ß¡¿1¿Í¹â¹»À¸700±ß¡¿1¿Í700±ß¡¿1¿ÍÃæ³ØÀ¸500±ß¡¿1¿Í500±ß¡¿1¿Í¾®³ØÀ¸200±ß¡¿1¿Í-Ì¤½¢³ØÌµÎÁ¡¿1¿Í-ÏÂ¸÷»Ô³°¤ÎÊý¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÉô°ìÈÌ¤ÎÉôÀ®¿Í2,200±ß¡¿1¿Í2,200±ß¡¿1¿Í¹â¹»À¸700±ß¡¿1¿Í700±ß¡¿1¿ÍÃæ³ØÀ¸500±ß¡¿1¿Í500±ß¡¿1¿Í¾®³ØÀ¸200±ß¡¿1¿Í-Ì¤½¢³ØÌµÎÁ¡¿1¿Í-
¿·Àß¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¦¥ë¡¼¥ë
Âè2²ó³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ä¥ë¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦°ìÈÌ¤Ë¡ÖWALK¤ÎÉô¡×(Êâ¤¯¤Î¤ß)¤ò¿·Àß°ìÈÌ¤Ë¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÉô¡×¡Ö¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë¡×¤ò¿·Àß¡ÖWALK¤ÎÉô¡×µÚ¤Ó¡Ö¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë¡×¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½
¿½¹þÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»²²Ã¿½¹þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»²²ÃÄÌÃÎ¤Ï¡¢¿½¹þ»þ¤Î¥á¡¼¥ë¤Î¤ß¤Ç¡¢»öÁ°Í¹Á÷Êª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢ÃÎ¿Í¡¢Í§¿Í¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹1¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç1¥Á¡¼¥à¤Î¿½¹þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ£¿ô¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë³Æ¥Á¡¼¥à¤Î½ÐÁö¤µ¤ì¤ë15ºÐ°Ê¾å¤Î¥Á¡¼¥àÂåÉ½¼Ô¡Ê1Ì¾¡Ë¤¬¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÆý»À¶ÝÀ¸»ºÊª¼Á¤ÎÀ½Â¤»ö¶È³ÈÄ¥¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¤ÇË¡¿Í²½¡¢ËÜ¼Ò¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤·¤Æ2026Ç¯¤Ç32¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
´ë¶È³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃÏ¸µÏÂ¸÷»Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ä»ö¶ÈÍÍÊý¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤äÃÏ°èÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä²Æâ´Ä¶¤ä·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÏÂ¸÷»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿©°é¤äÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÏÂ¸÷»ÔÎ©ÂèÆóÃæ³Ø¹»¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÂ¸÷»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÏÂ¸÷»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤È¼¡À¤Âå¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÏÂ¸÷»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢¤Þ¤Á½ä¤ê·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊËÁ¸±¡×¤òÏÂ¸÷»Ô¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÖÂè2²ó ¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥° in ¤ï¤³¤¦ ¡Á¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½êÇÕ¡Á¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÖÂè2²ó ¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥° in ¤ï¤³¤¦ ¡Á¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½êÇÕ¡Á¡×¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
A. ÃÏ¿Þ¤È¼Ì¿¿°ìÍ÷¤ò¤â¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÇºîÀï¤òÎ©¤Æ¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò¶¥¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¡Ö¤Þ¤Á½ä¤ê·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£
Q. »²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥¤¥È¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)10:00¤«¤é2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
Q. Áö¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¤Ï¤¤¡¢»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Áö¤Ã¤Æ¤â¡¢Êâ¤¤¤Æ¤â¡¢´ó¤êÆ»¤·¤Æ¤â¤è¤¯¡¢º£²ó¤«¤éÊâ¤¯¤Î¤ß¤Î¡ÖWALK¤ÎÉô¡×¤â¿·Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖWALK¤ÎÉô¡×¤È¡Ö¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô¡×¤Ç¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤¬´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡ª¡ÖÂè2²ó ¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥° in ¤ï¤³¤¦¡×³«ºÅ appeared first on Dtimes.