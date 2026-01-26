±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢³¨¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡MLB¸ø¼°¸ø³«
¡¡MLB Japan¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬25Æü¤ËÇ¯´Ö¥¢¥ï¡¼¥É¼ø¾Þ¼°½ÐÀÊ¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¿¿Èþ»ÒÉ×ºÊ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Û¤«MLB¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¡õ¥ï¥¤¥Õ¤¿¤Á
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡ÖÇ¯´Ö¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¼ø¾Þ¼°¡ª²ÈÂ²¤È¤½¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤ÈºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÊÂ¤Ö»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀµÁõ¤·¤¿ÂçÃ«É×ºÊ¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡ÖÈþ¤·¤¤¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¤ë¤Í¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖMLB Japan¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë
