¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê»î¤»¤ë¡ªNUARL¡Ö¦ÍClip 30Æü´Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¥¨¥à¡¦¥Æ¥£¡¦¥¢¥¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNUARL(¥Ì¥¢¡¼¥ë)¡×¤«¤é¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ö¦ÍClip(¥Ë¥å¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¦ÍClip¡×¤Î¹ØÆþ¤«¤é30Æü´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»î¤»¤ë¡Ø30Æü´Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤¬2026Ç¯1·î27Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
NUARL¡Ö¦ÍClip 30Æü´Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
Ì¾¾Î¡§¦ÍClip 30Æü´Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¡Á 2026Ç¯3·î27Æü(¶â)
ÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·ÁõÃå´¶¤ËËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹ØÆþ¤«¤é30Æü°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´³ÛÊÖ¶â(¢¨¾ò·ï¤¢¤ê)¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§NUARL ¦ÍClip(¥Ë¥å¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×)Open Wireless Earbuds
ÂÐ¾Ý¥¹¥È¥¢¡§NUARL¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡§ https://store.shopping.yahoo.co.jp/nuarl/nuarl-nvce01-nb-e2.html³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§ https://item.rakuten.co.jp/nuarl/nuarl-nvce01/AmazonÅ¹¡§ https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4VRC5CL
ÊÖÉÊ´ü¸Â¡§¾¦ÉÊ½Ð²ÙÆü¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ30Æü°ÊÆâ¤Ë¿½¹ð
·èºÑÊýË¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤Î¤ß
¼ª¤Î·Á¾õ¤Ë¤è¤ëÁõÃå´¶¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ª¤Ë¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¼ÂÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò»î¤»¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¿Í´Ö¤Î¼ª¤Î·Á¾õ¤Ë¤Ï»ØÌæ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÃ»»þ´Ö¤Î»îÃå¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ»þ¤ÎÄË¤ß¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ª¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¡×¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¦ÍClip¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏÁõÃå´¶¤Ë¸Ä¿Íº¹¤Î½Ð°×¤¤·Á¾õ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¼ºÇÔ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¥á¡¼¥«¡¼¤Ç°ú¤¼õ¤±¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤Ä°¼èÂÎ¸³¡×¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤ÎÁ´³ÛÊÖ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ä¤¿¤ÁNUARL¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¤Î¿ôÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼ª¤ËÆÏ¤¯¡ØÂÎ¸³¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ª¤Î·Á¤òÍýÍ³¤Ë¿·¤·¤¤¼«Í³(¤Ê¤¬¤éÄ°¤)¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¦ÍClip(¥Ë¥å¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×)¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶â¤Î¼ê½ç
½Ð²Ù¸å30Æü°ÊÆâ¤Ë¹ØÆþÅ¹¤ÎÃíÊ¸ÍúÎò(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¤Î¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤«¤éÊÖÉÊ¤ò¿½ÀÁ¡£¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤ØÊÖÁ÷¡×(¢¨ÊÖÉÊ»þ¤ÎÁ÷ÎÁ¤Ï¡Ö¸µÊ§¤¤¡×)ÊÖÉÊ¾¦ÉÊ¤ÎÅþÃå¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ³ÎÇ§¸å¡¢ÊÖ¶â½èÍý¤ò¼Â»Ü¤·´°Î»¼¡Âè¥á¡¼¥ë¤Ç°ÆÆâ¡£
ÊÖ¶â¤Ï¡¢ÊÖÉÊ¾¦ÉÊ¤ò³ÎÇ§¸å¡¢3±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤Ë¤´ÃíÊ¸¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë½èÍý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î»²²Ã¼ê½ç¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÖ¶â¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÖÉÊ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÇËÂ»¤ä¸ÄÁõÈ¢¤ò´Þ¤àÆ±ºÊª¤ÎÉÔÂ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ê¤¯ÊÖÉÊ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÊÖ¶â¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï³ºÅö´ü´ÖÆâ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¸Â¤êÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï´ü´ÖÃæ1²ó¤«¤Ä1Âæ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤ÎÊÖÉÊ»þÁ÷ÎÁ¤Ï¤´¹ØÆþ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ NUARL¡Ö¦ÍClip(¥Ë¥å¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×)¡×
¥«¥é¡¼¡§¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È
AI¥é¥¤¥ÖËÝÌõ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¿¥¤¥×´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£
°µÇ÷´¶¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Û¡¼¥ë¥É´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¿¥¤¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¦ÍClip(¥Ë¥å¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×)¡×¤ÎÆÃÄ¹
ÆÈ¼«¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¿¥¤¥×¥¤¥ä¥Û¥ó
°µÇ÷´¶¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Û¡¼¥ë¥É´¶¤òÎ¾Î©¡£
·ÚÎÌ¤Ç³°¤ì¤Ë¤¯¤¤¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¹½Â¤¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
NUARL¥µ¥¦¥ó¥É
¥ª¡¼¥×¥ó·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢MEMS¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ºÎÍÑ¤ÎÂÅ¶¨¤Ê¤¹â²»¼Á¤ò¼Â¸½¡£
¿·³«È¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡ÖNUARL DRIVER O¡Ê¥ª¡¼¡Ë¡×¤ÇÎÏ¶¯¤¤Äã°è¤òºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²»Ï³¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥ê¥Ã¥È¹½Â¤¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÁõÃå»þ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤ÍøÊØÀ
¥¿¥Ã¥×Áàºî¤ÈÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¡£
¡ÖNUARL Connect¡×¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦EQ¡¦ÁàºîÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢¥Ü¥¤¥¹¥Ö¡¼¥¹¥È¡¢LDAC¡¢ÄãÃÙ±ä¥â¡¼¥É¤Ê¤ÉÂ¿µ¡Ç½¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¼ª¤Ë¹ç¤¦¤«¤¸¤Ã¤¯¤ê»î¤»¤ë¡¢°Â¿´¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡ù
NUARL¡Ö¦ÍClip 30Æü´Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
NUARL¡Ö¦ÍClip 30Æü´Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©
A. 2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¤«¤é2026Ç¯3·î27Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Q. ¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. NUARL¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¡ÖYahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡×¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡×¡ÖAmazonÅ¹¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Q. ÊÖÉÊ¤¹¤ë»þ¤ÎÁ÷ÎÁ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¤Ï¤¤¡¢ÊÖÉÊ»þ¤ÎÁ÷ÎÁ¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤ÎÉéÃ´¡Ê¸µÊ§¤¤¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. ¡Ö¦ÍClip¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£AI¥é¥¤¥ÖËÝÌõµ¡Ç½¤ä¹â²»¼Á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê»î¤»¤ë¡ªNUARL¡Ö¦ÍClip 30Æü´Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡× appeared first on Dtimes.