°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤Î¡È¥ª¥ó¡É¤È¡È¥ª¥Õ¡É¤ËÌ©Ãå¡ª¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÖbZ4X¡×¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢´ë²è¡Ö365 SCENES¡×
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÖbZ4X¡×¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¿´ÃÏ¤è¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢´ë²è¡Ö365 SCENES¡×¤ò2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢Æü¾ï¤Ë¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤êÈ¯¿®¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPen Online¡×¤Ë¤Æ¡¢»Å»öÁ°¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë»þ´Ö¤äµÙÆü¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬Á°¸åÊÔ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«
¸ø³«¥á¥Ç¥£¥¢¡§¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPen Online¡×
½Ð±é¼Ô¡§°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó
bZ4X ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Ö365 SCENES¡×¡§ https://toyota.jp/info/bz4x/new/365scenes/
Á°ÊÔ¸ø³«¡§2026Ç¯1·î26Æü(·î) AM9»þ (https://www.pen-online.jp/article/020308.htm)
¸åÊÔ¸ø³«¡§2026Ç¯2·î2Æü(·î) AM9»þ(Í½Äê)
Ê¿Æü¤äµÙÆü¡¢³¹¾è¤ê¤ä±ó½Ð¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿SUV¡ÖbZ4X¡×
¡ÖbZ4X¡×¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö365 SCENES¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¡¦±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÈÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢³èÆ°¤Î¼´¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¸½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ë°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£
¡ÖbZ4X¡×¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆü¾ï¥·¡¼¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ë¤«¤Ê¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö365 SCENES¡×Âè1ÃÆ¤Î¸«¤É¤³¤í
¡Ö365 SCENES¡×Âè1ÃÆ¤Ï¡¢°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤Î¡È¥ª¥ó¡É¤È¡È¥ª¥Õ¡É¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Á°¸åÊÔ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÊÔ¡§°ÂÅÄ¸²¤Î¿´¤ò¤Û¤É¤¡¢¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÄ«¡£TOYOTA¡ÖbZ4X¡×¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¡ÈÀ°¤¦»þ´Ö¡É
°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¿´¤òÀ°¤¨¤ë¡¢»Å»öÁ°¤ÎÀÅ¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤
Åìµþ¡¦Åù¡¹ÎÏ¤ÎÄ«¡£
³¹¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤¹Á°¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖbZ4X¡×¤È¤È¤â¤Ë°ìÆü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
»Å»öÁ°¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤ò¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤ÈÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö(BEV)¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤«¤Ç¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡£
Äã½Å¿´¡¢¹â¹äÀ¤Ë¤è¤ëÁö¹Ô°ÂÄêÀ¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®´¶¤È¤¤¤¦ÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿SUV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁö¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³
¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤¿½Ö´Ö¤ËË¬¤ì¤ëÀÅ¤±¤µ¤ä¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê²ÃÂ®´¶¡¢³¹¾è¤ê¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥É¥é¥¤¥ÖÀÇ½¡£
¡ÖbZ4X¡×¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
²»³Ú¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¼«Á³¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸åÊÔ¡§°ÂÅÄ¸²¤Î¿´¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£TOYOTA¡ÖbZ4X¡×¤È¹Ô¤¯¡¢µÙÆü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥ê¥Ã¥×
Áö¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë
µÙÆü¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÈ¢º¬¤Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡£
ÌÜÅªÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»¤Î¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖbZ4X¡×¤ÏÀÅ¤«¤Ê¿¹¤ä»³Æ»¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÜÆ°¤Î»þ´Ö¤¬Æü¾ï¤«¤é°ìÊâÎ¥¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÎ¹
³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥É¥é¥¤¥ÖÀÇ½¡£
¤½¤·¤ÆÎ¹Àè¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤àËµ¤é¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¡£
¡ÖbZ4X¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²÷Å¬À¤ÈÍøÊØÀ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Î¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È¢º¬¤ÎÃÏ¤ÇÊ¸²½¤äÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê°ÜÆ°¤Î»þ´Ö¤³¤½¤¬¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎµÙÆü¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTEAM NACS¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£
¹ÅÇÉ¤ÊÌò¤«¤é¸ÄÀÅª¤ÊÌò¤Þ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ÖbZ4X¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎBEV¡ÖbZ4X¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¤ËÆëÀ÷¤àÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤æ¤È¤ê¤È²òÊü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤ä³°½ÐÀè¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤ä¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¤ê½Ð¤»¤ë¥É¥é¥¤¥ÖÀÇ½¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿´ÃÏÎÉ¤¯¶î¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
°Â¿´¤Î°ÂÁ´ÀÇ½¤ä¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖbZ4X¡×¤È¤ÎË¤«¤Ê¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢´ë²è¤Ç¤¹¡ù
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÖbZ4X¡×¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢´ë²è¡Ö365 SCENES¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÖbZ4X¡×¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢´ë²è¡Ö365 SCENES¡×¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¡Ö365 SCENES¡×¤Ï¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPen Online¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°ÊÔ¤Ï2026Ç¯1·î26Æü(·î) AM9»þ¡¢¸åÊÔ¤Ï2·î2Æü(·î) AM9»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Q. Âè1ÃÆ¤Î½Ð±é¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
A. ÇÐÍ¥¤Î°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
