¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦»°¸Í½Ø²ð¤¬£²ÀïÏ¢È¯¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°£³ÅÀÌÜ¡Ä¹âÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼´°·ë¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë
¢¡¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¡¡¢¦Âè£²£°Àá¡¡¥æ¥È¥ì¥Ò¥È£°¡½£±¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡Ê£²£µÆü¡¢¥¬¥ë¥²¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿½êÂ°¤Î£Í£Æ»°¸Í½Ø²ð¤¬Á°È¾£·Ê¬¤Ë±¦Â¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡££Ã£Ë¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹âÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡££Æ£×¥Õ¥¡¥ó¥Ù¥ë¥²¥ó¤¬Ä¹¤¤µ÷Î¥¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿»°¸Í¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡£²£³ºÐ¤Î²÷Â¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢Á°½µ¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¤ËÂ³¤¯£²ÀïÏ¢È¯¤Ç¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°£³ÅÀÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Çµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢£¶°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£