±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢¤¨¤Ê¤³¤È¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉ¡¤¬´°Á´°ìÃ×¡×¡ÖÁ°À¤»ÐËå¤Ç¤¹¤«¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤È¼«Âð¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤½¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
±×¼ã¤Ï¡Ö¤¨¤Ê¤³&¤Ä¤Ð¤µ¡£¤ª²È¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¨¤Ê¤³¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¥Ñ¥¹¥¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿ºî¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤«¤é¼þ°Ï¤Ë¡Ö2¿Í»÷¤Æ¤ë¤Í¤Ã¤ÆÀÎ¤«¤éÍ§Ã£¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö(Â¿Ê¬Æ±¤¸¹©¾ì¤ÎÆ±¤¸·¿ÈÖ¤Ý¤¤¤Í¤Ã¤Æ¡£¾Ð)¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÉ½¸½¤Ç¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Ç²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È°Õ³°¤ÈÀ³Ê¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤³Ø¤Ó¹ç¤¤¤Î»É·ãÅª¤ÊÌë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê2¿Í¡×¡Ö¤ó¡Á¡Á³Î¤«¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÉ¡¤¬´°Á´°ìÃ×¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ°À¤»ÐËå¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£