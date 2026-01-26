¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤ÇÀÜÂÔ¼õ¤±¤¿¤«¡¡ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤òÂáÊá¡¡Áí³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â490Ëü±ß
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¤ÎÃË¤¬¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤ÇÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬¹â³Û¤ÊÀÜÂÔ¤òÍ×µá¤·¡¢Áí³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â490Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Î¶µ¼ø¡¦º´Æ£¿°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤éÍâÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¹âµé¥¯¥é¥Ö¤äÀÉ÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤Ç¤ª¤è¤½30²óÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉô²¼¤Ç½Ú¶µ¼ø¤À¤Ã¤¿ÃË¤È¡¢ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤â½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¡¢¹â³Û¤ÊÀÜÂÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·Í×µá¤·¡¢ÀÜÂÔ¤ÎÁí³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â490Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÈéÉæ²Ê¤Î¸¢°Ò¤ÎÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¡¢ÀÜÂÔ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
