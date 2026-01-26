TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤Î¤¦¸á¸å4»þ15Ê¬º¢¡¢JR±ü±©ËÜÀþ¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬ÅÄ¼Ë´ÛÂ¼¤ÎÀîÉô±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤¢¤ÈÂçÎÌ¤ÎÀã¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾èµÒ82¿Í¤¬°ì»þ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½üÀãºî¶È¤Ë¤è¤êÎó¼Ö¤Ï¤ª¤è¤½5»þ´Ö¸å¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¡¢¸á¸å10»þ²á¤®¤Ë¶á¤¯¤Î±Ø¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾èµÒ
¡Ö¤ä¤Ã¤È³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¡×
¡Ö¡Ê¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ë¹°Á°±Ø¤ò½Ð¤Æ7»þ´Ö¤¯¤é¤¤¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢Àã¤¬Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡×

¤Þ¤¿¡¢Ê¿Àî»Ô¤Ç¤­¤Î¤¦¡¢¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ë¾è¤ê¡¢»³¤ËÆþ¤Ã¤¿8¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ÔÊý¤¬°ì»þÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢Á´°÷¤ÎÌµ»ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢²¼»³¤·¤Þ¤·¤¿¡£