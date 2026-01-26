¡ÚNFL¡Û¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹11Ç¯¤Ö¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¡ªQB¥À¡¼¥Î¥ë¥É3TD¥Ñ¥¹¡¡¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥Ä¤È2.9·èÀï
¡¡¡þNFL¡¡NFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¡¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹ 31¡½27 ¥é¥à¥º¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡NFCÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡ÊÀ¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¡Ë¤¬ËÜµò¤ÇÂè5¥·¡¼¥É¤Î¥é¥à¥º¡ÊÀ¾ÃÏ¶è2°Ì¡Ë¤ò31¡½27¤ÇÇË¤ê¡¢2015Ç¯°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£2·î8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±9Æü¡Ë¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é¤Î¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè60²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ç¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ò·ü¤±¡¢AFCÂåÉ½¤Î¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥Ä¡ÊÂè2¥·¡¼¥É¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏÂè1QºÇ½é¤Î¹¶·â¤ÇQB¥À¡¼¥Î¥ë¥É¤¬51¥ä¡¼¥É¤Î¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¨¿Ø¤Ø¿¯Æþ¡£RB¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Î2¥ä¡¼¥ÉTD¥é¥ó¤Ç7¡½0¤ÈÀè¹Ô¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤ËFG¤ò·è¤á¡¢¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬10¡½6¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè2Q»Ä¤ê1Ê¬55ÉÃ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥à¥º¤¬QB¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎTD¥Ñ¥¹¤Ç13¡½10¤ÈµÕÅ¾¡£¤·¤«¤·¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï»Ä¤ê20ÉÃ¡¢¥À¡¼¥Î¥ë¥É¤«¤éWR¥¹¥ß¥¹¥¤¥ó¥¸¥°¥Ð¤Ø14¥ä¡¼¥É¤ÎTD¥Ñ¥¹¤¬ÄÌ¤ê¡¢17¡½13¤ÈºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤Ë¤Ï¥À¡¼¥Î¥ë¥É¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2ËÜ¤ÎTD¥Ñ¥¹¤ò·è¤á¡¢¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬31¡½27¤È4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÂè4Q¤ØÆÍÆþ¤·¤¿¡£¥é¥à¥º¤Ï»Ä¤ê5Ê¬¤ÇÅ¨¿Ø6¥ä¡¼¥É¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢TD¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¤òËÉ¤¬¤ì¤ÆÂè4¥À¥¦¥ó¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¼ºÇÔ¡£¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¼«¿Ø¤«¤é4ÅÙ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¹¶·â¤ò·ÑÂ³¤·¡¢»Ä¤ê25ÉÃ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤Ç¤âÂÑ¤¨¤Æ4ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥À¡¼¥Î¥ë¥É¤Ï¥Ñ¥¹36²óÃæÀ®¸ù25²ó¡¢3TD¥Ñ¥¹¡¢³ÍÆÀ346¥ä¡¼¥É¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï3TD¥Ñ¥¹¡¢³ÍÆÀ374¥ä¡¼¥É¤ÎÊ³Æ®¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤«¤é¥À¡¼¥Î¥ë¥É¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤«¤ß¹ç¤¤¡¢³«Ëë¤«¤é7Ï¢¾¡¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿NFCÀ¾ÃÏ¶è¤ò14¾¡3ÇÔ¤Ç5µ¨¤Ö¤ê¤ËÀ©¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏºÇ½ª½µ¤Þ¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿49ers¡ÊÂè6¥·¡¼¥É¡Ë¤ò41¡½6¤È°µÅÝ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£