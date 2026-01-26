¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÃæÂ¼ÍÕ·î¡¢Æ°Êª±à¹Êó¤ÎÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡¡Ö»Å»ö¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨ÊÌµïº§¡×¤òÁªÂò
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼ÍÕ·î¡Ê28¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÃËÈþ½÷¡ª·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÂ¼ÍÕ·î¡õÆ°Êª±à¹Êó¤Î½Õ²¬½ÓÉ§»á
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ Ä¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤Î¹Êó¤Ç YouTuber¡¦Æ°Êª¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î½Õ²¬½ÓÉ§¤µ¤ó¤È ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖSNS¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨ÊÌµïº§¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¸µ¤ä³èÆ°µòÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤ê°ìÁØî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÁê¼ê¤Î½Õ²¬»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ïº´²ì»Ô½Ð¿È¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê¡ØKTN Live News ¥¤¥Ã¥È!¡Ù¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©À¾³¤»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ°Êª±à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÃËÈþ½÷¡ª·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÂ¼ÍÕ·î¡õÆ°Êª±à¹Êó¤Î½Õ²¬½ÓÉ§»á
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ Ä¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤Î¹Êó¤Ç YouTuber¡¦Æ°Êª¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î½Õ²¬½ÓÉ§¤µ¤ó¤È ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖSNS¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨ÊÌµïº§¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¸µ¤ä³èÆ°µòÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤ê°ìÁØî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÁê¼ê¤Î½Õ²¬»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ïº´²ì»Ô½Ð¿È¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê¡ØKTN Live News ¥¤¥Ã¥È!¡Ù¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©À¾³¤»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ°Êª±à¡£