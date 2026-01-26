ÂçÀã¤Ç¾èµÒ¤é7000¿Í¤¬¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ËÂ»ß¤á¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¿²¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ä¹Ò¶õµ¡¤Ï±¿¹Ò¤âÅ´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤Ï±¿µÙ¤·¡¢º®»¨Â³¤¯¡¡³ÆÃÏ¤ÇµÏ¿ÅªÀÑÀã¤Ë
µÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¤ò·ë¤ÖJR¤ä¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾èµÒ¤é¤ª¤è¤½7000¿Í¤¬¸½ºß¤âÂ»ß¤á¤µ¤ì¤¿¡£
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢25Æü¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»¥ËÚ¤Ë¸þ¤«¤¦²÷Â®¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤äÏ¢Íí¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¡£¶õ¹Á¤«¤é°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½7000¿Í¤¬°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â»ß¤á¤µ¤ì¤¿¿Í¡§
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¤¬¤Ê¤¤¡¢Á´Éô»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Û¤È¤ó¤É¿²¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£
¹Ò¶õµ¡¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶õ¹Á¤È»¥ËÚ¤ò·ë¤Ö¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©¾õ¶·¤¬°¤¯¡¢°ú¤Â³¤±¿µÙ¡£JR¤â»¥ËÚ·÷¤òÃæ¿´¤ËÎó¼Ö405ËÜ¤¬±¿µÙ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½üÀãºî¶È¤Î¤¿¤á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸á¸å1»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¡£
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤Â¿¤¯¤ÎµÒ¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ëÂçÀã¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ò±Û¤¨¤¿¤¬¡¢³ÆÃÏ¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÍËÆü¤Ë¤ÏºÆ¤Ó´¨ÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÀã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
