¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖSILENT SIREN¡×¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¹õºäÍ¥¹á»Ò¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹õºä¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈºÜ¤»Â»¤Í¤Æ¤¤¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¡Ä♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤Ç¤¢¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¹õºä¤È¡¢´ó¤êÅº¤¦É×¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õºä¤Ï2024Ç¯¤Î²Æ¤ËÆþÀÒ¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê°ìËç¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ø³«¤·¤¿·Á¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»¦Åþ¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡¢¤æ¤«¤ë¤ó¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£