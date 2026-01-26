¡Ú½°±¡Áª¡Û1·î27Æü¸ø¼¨¡¡¸©Áª´É¤Ï´ÇÈÄÀßÃÖ¤ÇÅêÉ¼¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¡È´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤ò¡É ¡Ô¿·³ã¡Õ
½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤¬1·î27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï26Æü¡¢ÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë´ÇÈÄ¤ä²£ÃÇËë¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ä£Á°¤Ç¤Ï½üÀã¤ò¤·¤¿¾ì½ê¤ËÁªµóÍÑ¤Î´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1·î27Æü¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë½°±¡Áª¡£¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï´ÇÈÄ¤ä²£ÃÇËë¤ÇÅêÉ¼Æü¤ò¼þÃÎ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¸©Æâ¤Ç¡¢¾®Áªµó¶è¤¬58.56¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤¬58.55¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ò¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¡¾®·§ÃÒ°¦¤µ¤ó¡Ó
¡Öº£²ó¡¢Àã¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â¸µ¤¬°¤¤ÃæÅêÉ¼½ê¤Ë¸þ¤«¤¦ÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Å·¸õ¤È¤«Æ»Ï©¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
½°±¡Áª¤Ï1·î27Æü¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£