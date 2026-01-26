Áó°æ¤½¤é¡¢¡Ö»ä¤ÏÃæ¹ñ¹¥¤¤è¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¿´¶¤Ä¤Å¤êÈ¿¶Á ²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â
Ãæ¹ñ¤Ë¤ªÍ§Ã£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤è¡£¤À¤«¤éÀ¯¼£¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ê¤ë¤ÈÈá¤·¤¤¡£²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Íè¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡£°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ð¤Ã¤«¤êÎ®¤ì¤ÆÍè¤ë¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¡£»ä¤ÏÃæ¹ñ¹¥¤¤è¡£ https://t.co/hJCUrh0Hi7— Áó°æ¤½¤é(SOLA AOI) (@aoi_sola) January 21, 2026
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁó°æ¤½¤é¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¹ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÁó°æ¡£²áµî¤Ë¤ÏSNS¡ÖÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¡×¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Ìó2000Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤Ë°ìÉô¤«¤éÈ¿ÏÀ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤ªÍ§Ã£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤è¡£¤À¤«¤éÀ¯¼£¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ê¤ë¤ÈÈá¤·¤¤¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Íè¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡×¤È¡¢Í§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈá¤·¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ð¤Ã¤«¤êÎ®¤ì¤ÆÍè¤ë¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö»ä¤ÏÃæ¹ñ¹¥¤¤è¡×¤È¼«¿È¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì»×¤¤¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤é¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Öº£Ç¯°ì½ï¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£