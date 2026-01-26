Ms.OOJA¡¢¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¡¡¥Æ¥£¥¶ー¸ø³«¡õFCÀè¹Ô³«»Ï
¡¡Ms.OOJA¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ØMs.OOOOOJA! ～¤¢¤¿¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¤ß¤Ë¤¤¤³¤¦～¡Ù¤ò10·î18Æü¤ËÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆüUMEDA CLUB QUATTRO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØMs.OOJA OFFICIAL FANCLUB EVENT～¤ª¤¸¤ã¥Õ¥¡¥ß²ñ vol.5～¡Ù¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëMs.OOJA¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¸ø±é¤Ï¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡ØMs.OOOOOJA! ～¤¢¤¿¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¤ß¤Ë¤¤¤³¤¦～¡Ù¤Ï¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤Ø¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£15¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò±Û¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿´ãº¹¤·¤ÇÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ëMs.OOJA¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤Ë¡£15¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò¶î¤±È´¤±¤ë³Ð¸ç¤È¡¢ÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤àÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçºå¤ÎÌ¾½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¡£¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹Ms.OOJA¤Î¸½ºßÃÏ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãMs.OOJA¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤¢¤ì¤«¤é¡¢4Ç¯¤È7¥ö·î¡£¤ª¸ß¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£
µã¤¤¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç°ì¿Í¤¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿Ìë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó½ý¤Ä¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¤È¤¸«¤¿·Ê¿§¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â¶»¤Î¤É¤³¤«¤Ç¸÷¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤ê¹â¤¤¾ì½ê¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È¸«¤¿¤¤¡£
¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡£¤ï¤¿¤·¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡£
º£ÅÙ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤·Ê¿§¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£
Ms.OOJA
