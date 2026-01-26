¡Ø¥¨¥ê¥¢88¡Ù¤Ç¤âÅÐ¾ì¡ª ¥Ð¥ó¥¶¥¤¥Ý¡¼¥º¤Î¡È°Û·Á¤Î¼Â¸³µ¡¡É¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆ°²è¤ò¸ø¼°¸ø³«¡ª
Á°¿ÊÍã¤Î¼Â¸³µ¡
¡¡¹ñÎ©¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³ÇîÊª´Û¤Ï2026Ç¯1·î22Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢Á°¿ÊÍã¤Î¼Â¸³µ¡¤Ç¤¢¤ëX-29¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËÊÑ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬!? ¤³¤ì¤¬¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿X-29¤Ç¤¹
¡¡X-29¤Ï¥°¥é¥Þ¥ó¤¬³«È¯¤·¤¿Á°¿ÊÍãµ¡¤Ç¡¢Á°Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ·¹¼Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¼çÍã¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£»îºîµ¡¤Ï2µ¡À½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµ¡¤Ï¡¢ÀïÆ®µ¡¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ¡Æ°À¤òÄÉµá¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¹âÂ®°è¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¹â¤¤Áà½Ä°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÈô¹ÔÀ©¸æ¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁàºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥¤¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ï¥¤¥ä¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°À©¸æ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1984Ç¯12·î14Æü¤Ë1¹æµ¡¤¬½éÈô¹Ô¤·¡¢Ìó1Ç¯¸å¤Î1985Ç¯12·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢Á°¿ÊÍã¹Ò¶õµ¡¤È¤·¤Æ½é¤ÎÄ¶²»Â®Èô¹Ô¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀïÆ®µ¡¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀÇ½¤Î½ÅÅÀ¤¬µ¡Æ°À¤è¤ê¤â¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢µ¡Æ°À¤Î¸þ¾å¤â¿äÎÏÊÐ¸þ¥Î¥º¥ë¤Ê¤É¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢1992Ç¯¤Ë³Æ¼ï»î¸³¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÂàÌò¤·¡¢2004Ç¯¤«¤é1¹æµ¡¤Ï¶õ·³ÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶õ·³ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Å·°æ¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤ë·Á¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëµ¡ÂÎ¾åÊý¤«¤é¤Î»£±Æ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¼þÊÕ¤ÎÍÍ»Ò¤¬Á¯ÌÀ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±µ¡¤Î¥Æ¥¹¥ÈÃæ¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÝ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤¤Íºµí¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Î¥º¥ë¤Î·Á¾õ¤ä¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÏÆ¤Ë¿åÊ¿ÈøÍã¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥«¥Ê¡¼¥ÉÍã¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËX-29¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥¨¥ê¥¢88¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦É÷´Ö¿¿¤¬Êª¸ì½ªÈ×¤ËÅë¾è¤·¤¿µ¡ÂÎ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥àºîÉÊ¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»îºîµ¡¤Ê¤¬¤éÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤µ¡ÂÎ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
