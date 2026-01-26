LINEMO½µ³Ïº×1·î3½µÌÜ¡¢MNP¤ÇºÇÂç1Ëü6000±ßÁêÅö´Ô¸µ¤È»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLINEMO¡×¤Ç¡¢¿·µ¬¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤ÇºÇÂç1Ëü6000±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤¬Ìã¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï2·î1Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¿·µ¬¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤Ç¡ÖLINEMO¡×¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç1Ëü6000±ßÁêÅö¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È·ÀÌó¤Ë¤«¤«¤ë»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤¬0±ß¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂçÉÕÍ¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬1Ëü±ßÁêÅö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¡ÖPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡¢¡ÖLINEMO¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥ó¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡¢¡Ö2²óÀþ¤Þ¤È¤á¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¤ÇPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡¢¡ÖLINEMO¤ª¤«¤¨¤ê¤À¥â¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡¢¡Ö·ÀÌó¼Ô¸þ¤±¡ªÄÉ²Ã¿½¹þ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î5¤Ä¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢½µÂØ¤ê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖLINEMO½µ³Ïº×¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£