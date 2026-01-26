°æ¾åµ®»Ò¡¢ºù¼ù¥ë¥¤¤È¤Î¿ô½½Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤Ë¶Ã¤¡Ö»þ¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¹ë²Ú2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¶Ë°º×¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿— °æ¾åµ®»Ò (@takacoinoue) January 24, 2026
¡Öºù¼ù¥ë¥¤¡×¤Á¤ã¤ó
²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°©¤Ã¤¿¤±¤É
»þ¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë😕
¤«¤ï¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤«¤ë¤¯¤Ã¤Æ
¥¥é¥¥é¤À✨✨🤩#rui_saku #¶Ë°º×#¶Ë°Æ±ÌÁ40¼þÇ¯ pic.twitter.com/ff8PlqBZDd
"½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°æ¾åµ®»Ò¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Îºù¼ù¥ë¥¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¾å¤Ï¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¶Ë°Æ±ÌÁ¡×¤Î40¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶Ë°º×¡×¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢°æ¾å¤Èºù¼ù¤¬¾Ð´é¤Ç¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¶Ë°º×¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡Øºù¼ù¥ë¥¤¡Ù¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤Çºù¼ù¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°©¤Ã¤¿¤±¤É »þ¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢ºù¼ù¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍÆ»Ñ¤Ø¤Î¶Ã¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤«¤ë¤¯¤Ã¤Æ ¥¥é¥¥é¤À¡×¤È¡¢ºÆ²ñ¤·¤¿ºù¼ù¤Î°õ¾Ý¤òÀä»¿¤·¤¿¡£°æ¾å¤Èºù¼ù¤Ï¶¦¤Ë56ºÐ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î°Û¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î¹ë²Ú¤ÊºÆ²ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂº²á¤®¤ë¼Ì¿¿¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¤¦¤ï〜¡ª¤½¤ì¤Þ¤¿¤¨¤¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ä²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£"