½°µÄ±¡Áªµó¤¬27Æü¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¸©Ì±¤ËÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ÇÈÄ¤Ï26Æü¡¢¹Åç¸©Ä£Á°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤¡¤¤¤³¤¦ÅêÉ¼¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅêÉ¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ¸¢¼Ô¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¹Åç¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï½àÈ÷¤Î´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ïµ¯ÍÑ¤»¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ´¹ñ¤è¤ê5¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÄã¤¤¡¢48.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¹Åç¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ ¼ò°æ¸»ù »öÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤ÊÁªµó¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¤¢¤¹¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯1·î26Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û