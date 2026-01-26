¡ÖÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×ÈÕ»Á²ñ¤òºÌ¤Ã¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¡È¸ª½Ð¤·»Ñ¡É¤ËÊÆÏ·ÊÞ»ï¤â´¶Ã²¡¡²ñ¾ì¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸«¤»¤¿¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤âÈ¯³Ð¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°¦¾ð¤À¡×
MVP¼õ¾Þ¤ò²þ¤á¤Æ½Ë¤ï¤ì¤¿ÂçÃ«É×ºÊ(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Ï¡¢ËèÅß¤Î¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¡Ö¥¢¥ï¡¼¥É¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£ºòµ¨¤Ë3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤ä¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÂçÊª¡É¤¿¤Á¤ÈµïÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¤¢¤Ç¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤âÂç½°¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¡¡¹õ¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÂçÃ«¤È¿§Ì£¤òÂ·¤¨¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÏºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¹õ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç»²²Ã¤·¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ë±¦¸ª¤ÈÇØÃæ¤òÏª½Ð¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³Ê¹¥¤À¤¬¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿°õ¾Ý¤ò´Ñ¤ë¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢µ©Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë°¦ºÊ¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏÃÂêÊ¨Æ¤À¡£ÊÆ»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¼õ¾Þ¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌë¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¼çÌò¤ÏÈà¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤ÉÊ¤òÉº¤ï¤»¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÀä»¿¡£¡Ö¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ò²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»ï¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇÍè¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿ÂçÃ«É×ºÊ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¥¨¥¹¥³¡¼¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿ÂçÃ«¤Î¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°¦¾ð¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿BBWAA¥¢¥ï¡¼¥ÉÈÕ»Á²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÅþÃå¤·¤¿¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢°ÜÆ°ÍÑ¤Î¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë¥Þ¥ß¥³¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¼¿¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Þ¥ß¥³¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÈÕ»Á²ñÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢Î®Äª¤Ë¤Ê¤ë±Ñ¸ì¤Ç¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¡¢¤½¤·¤ÆÌ¼¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥¤¡Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ë¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¡Öµå³¦¤Î´é¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï·òºß¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]