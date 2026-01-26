±ô¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬½Å¤¤¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡×¤È¸À¤ï¤ìÂà¿¦¤â¡£4Ç¯¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡ÖËÜÅö¤ÎÉÂÌ¾¡×
¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤í¤Ë¡¢¶ËÅÙ¤ÎÈèÏ«¤È·ñÂÕ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤¿º´Æ£¤Þ¤æ»Ò¤µ¤ó¡£»º¶È°å¤«¤é¤Ï¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡×¤È¸À¤ï¤ìµÙ¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö±ô¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬½Å¤¤¡×¾õÂÖ¤Ï²óÉü¤»¤º¡¢1Ç¯¸å¤ËÂà¿¦¡£¤½¤ì¤«¤é4Ç¯¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯È½ÌÀ¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÉÂÌ¾¤Ï¡ÖËýÀÈèÏ«¾É¸õ·²¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤Î±¢¤Ë±£¤ì¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¼À´µ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËýÀÈèÏ«¾É¸õ·²¡×¤ò´µ¤¦Á°¤Îº´Æ£¤µ¤ó ½é¤á¤Æ¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¤·¤¿ºÝ¤Î1Ëç¡Ê6ËçÌÜ/Á´9Ëç¡Ë
¤¹¤´¤¤¹âÇ®¤¬½Ð¤Æ°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤·¤¿
¨¡¨¡ ËýÀÈèÏ«¾É¸õ·²¡ÊCFS¡Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¶ËÅÙ¤ÎÈèÏ«´¶¤¬6¤«·î°Ê¾åÂ³¤¯¡¢¸¶°ø¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯¤ËCFS¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¤´ÖÉÂÌ¾¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¿ÇÃÇÌ¾¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÈ¯¾É¤«¤é4Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤¹¤ëÁ°¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤Ç¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë¤Î´ë²è¤«¤é±¿±Ä¡¢±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤â»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë2²ó½Ð¾ì¤·¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÀî²¼¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¤ÈÎ¹¹Ô¤â¤è¤¯¤·¤¿¤·¡¢¤ß¤º¤«¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ´ë²è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§2007Ç¯¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ5¥¥í´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤«¤éÈùÇ®¤È·ñÂÕ´¶¤¬Â³¤¡¢¿ôÆü·Ð¤Ã¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£É÷¼Ù¤«¤È»×¤Ã¤ÆÌô¶É¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ï¤·¤«¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¹¤°¤ËÂç³ØÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÈ¯¿¾¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò´Ñ»¡¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÄ«ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤¹¤´¤¤¹âÇ®¤¬½Ð¤Æ°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤·¤ÆµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ5Æü´Ö¤ÎÆþ±¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Âà±¡¤·¤Æ1½µ´ÖÄøÅÙÎÅÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é²ñ¼ÒÉüµ¢¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤âÂÎÄ´¤¬¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ÎÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤·¤«¤Î¸å°ä¾É¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç³±¤äÇ®¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÀá¤Î¤Õ¤·¤Ö¤·¤¬ÄË¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Æ¡¢³±»ß¤á¤ÎÌô¤ò¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡Âè¤ËÄÌ¶Ð¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È¥Ä¥é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢±Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾º¤ë¤À¤±¤Ç¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç10Ê¬Î©¤Ä¤Î¤â¥¥Ä¤¤¡£ÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤ÆµÙ·Æ¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¤È¤²ñ¼Ò¤Ç¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ç10Ê¬¤¯¤é¤¤¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£°Õ¼±¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾å»Ê¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ»º¶È°å¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆµÙ¿¦¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¨¡¨¡ »º¶È°å¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿ô¤«·îµÙ¤à¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢1Ç¯´ÖµÙ¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éô½ð¤¬¤¸¤¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ýµ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¿´ÎÅÆâ²Ê¤òÃµ¤·¤Æ¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤È»º¶È°å¤ÎÌÌÃÌ¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÄÌ¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¤«½êÄÌ¤¦ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î¤ß¤Þ¤º¤ÏÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¡£»º¶È°å¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ï¡¢Éüµ¢¤ÎÌÜ½è¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÙ¿¦´ü´ÖËþÎ»¤Ë¤ÆÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÙ¿¦Ãæ¤Ë¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ã¤³¤¦¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë³¬ÃÊ¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¿´ÎÅÆâ²Ê¤ÎÀèÀ¸¤ËÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¡Ö¿´¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ì¤ÐÂÎ¤â¼£¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡¢º£¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï»ä¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ÇÃÇ¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¤È¡×¤¹¤ë¤è¤êÉÔ°Â¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿Ìõ
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÖËýÀÈèÏ«¾É¸õ·²¡×¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾É¾õ¤Ê¤É¤ò¸¡º÷¥ïー¥É¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½é¤á¤Æ¡ÖËýÀÈèÏ«¾É¸õ·²¡ÊCFS¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¡¢»ä¤Î¾É¾õ¤ÈÁ´Éô¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤ÏÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌ¾°å¤òÃµ¤¹¤ÈÂçºå»ÔÎ©Âç³Ø¤ËCFS¤ÇÍÌ¾¤ÊÀìÌç°å¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¿·µ¬¤ÎÍ½Ìó¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
ÃÇ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç²þ¤á¤ÆÃµ¤¹¤ÈÆüÂçÈÄ¶¶ÉÂ±¡¤Ç¤âCFS¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤ëÀìÌç¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È3¤«·îÂÔ¤Á¡£¤³¤ì°Ê¾åÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸ÉÂ±¡¤Ç¤Û¤«¤ËCFS¤ÎÀìÌç°å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÊÌ¤ËCFS¤ò¿Ç¤é¤ì¤ëÀèÀ¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼õ¿Ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀèÀ¸¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡ÖCFS¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇCFS¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2010Ç¯1·î¡¢35ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢2011Ç¯4·î¤ËÂçºå»ÔÎ©Âç³ØÉÂ±¡¤«¤éÍ½Ìó¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Àµ¼°¤Ë¡ÖËýÀÈèÏ«¾É¸õ·²¡×¤È³ÎÄê¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ 2007Ç¯¤Ë½é´ü¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¿ÇÃÇÌ¾¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç4Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÄê¿ÇÃÇ¤·¤¿°å»Õ¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤¬¤Ê¤¯ÂÐ½èÎÅË¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢È¯¾É¤·¤Æ4Ç¯²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀè5Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Ï¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÆ¯¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤è¤ê¤â¼Ò²ñÊ¡»ã¤È¤«ÊÝ¸±¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¡£¡ÖÉÂµ¤¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãù¶â¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤À¤È¡¢¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤¯¤Æ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤È¤½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤è¤ê¤â´Ä¶¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬¤µ¤é¤ËÀ°¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âµß¤ï¤ì¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¾¾±ÊÎç¡¡¼Ì¿¿¡§º´Æ£¤Þ¤æ»Ò