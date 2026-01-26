¹õÌÚ²ê°Í¡¡98Ç¯¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¤Î¥Ñ¥Ñ¡È¥¸¥ç¥Ë¡¼¡É¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¿Æ»Ò¡ÄÌÜ¸µ¤È¤«Æ±¤¸¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹õÌÚ²ê°Í¡Ê26¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£98Ç¯¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¤Î¡È¥Ñ¥Ñ¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¿·CM¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ï¡Ä»ä¤ÎÉã¡ª¥¸¥ç¥Ë¡¼¹õÌÚ¤³¤È¡¢¹õÌÚÃÎ¹¨¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡ªTVCM¤Ï1/26¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢98Ç¯¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¤Ç¸½¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¹õÌÚÃÎ¹¨»á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥ÈÅìµþ¥Ù¥¤ËëÄ¥¡ØÅ´ÈÄ¾ÆTHE¡¡¼·³¤¡Ù49³¬¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¤âÀ§ÈóÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëPRÂç»È¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¤´ü¤â¸å¾¯¤·¡Ä¡ª»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¤âÁ´ÎÏ¤ÇÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤ÊÉãÌ¼¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¤À¤Ê¤È¼Ì¿¿¤Ç¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã³¨¤Ë¤Ê¤ëÁ¢¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Ê¡Á¡×¡Ö¤Ç¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡ª¤Ç¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÊÂ¤Ö¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Æ»Ò¤À¤Ê¤¡¡£ÌÜ¸µ¤È¤«Æ±¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ê°Í¤Ï¡¢18Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡¢22Ç¯¤«¤é¤Ï3Ç¯´Ö¡¢NPB¸ø¼°¥Á¥¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Æü½÷ÂÎÂçÂ´¡£¼ñÌ£¤ÏÌîµå´ÑÀï¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢ÆÉ½ñ¡¢¶¥ÇÏ¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¡£ÆÃµ»¤Ï»°ÅÀÅÝÎ©¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë53¡¢·ì±Õ·¿O¡£
¡¡Éã¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ë13Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¡¢ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò1²ó¤º¤Ä³ÍÆÀ¤·¤¿¹õÌÚÃÎ¹¨»á¡£