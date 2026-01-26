Åß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤¬¡Ö50Ëü±ß¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥¹¤Ç¡ÖÊ¿¶Ñ100Ëü±ßÄ¶¤¨¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â¤é¤¦¤Î¤¬¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© »Ùµë³Û¤ò¥Çー¥¿¤Ç³ÎÇ§
¥Üー¥Ê¥¹¤ÏÉ¬¤º»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡©
¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î²ñ¼Ò¤ÇÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¡¢»Ùµë³Û¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Üー¥Ê¥¹¤ò¡Ö»Ùµë¤·¤Ê¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÁ°Ç¯¤è¤ê¸º¤é¤¹¡×¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯Åßµ¨¾ÞÍ¿¤ÎÆ°¸þÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢4¼Ò¤Ë1¼Ò¤Ï¥Üー¥Ê¥¹¤ò»Ùµë¤·¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸º¤é¤¹¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Üー¥Ê¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»Ùµë³Û¤Ë¤âº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¶â³Û¤ÎÄ´ºº·ë²Ì
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¶â³Û¤Î¥Çー¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÄ´ººµ¡´Ø¤È·ë²Ì¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
·ÐÃÄÏ¢
·ÐÃÄÏ¢¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¾ÞÍ¿¤ÎÊ¿¶ÑÂÅ·ë³Û¤Ï100Ëü4841±ß¤Ç¤·¤¿¡£·ÐÃÄÏ¢¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ½¾¶È°÷500¿Í°Ê¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤ä¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°ÌÁØ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÏ«Ì³¹ÔÀ¯¸¦µæ½ê
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÏ«Ì³¹ÔÀ¯¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÅ·ëÊ¿¶Ñ³Û¤Ï87Ëü4214±ß¤Ç¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢175¼Ò¤Î·ë²Ì¤òÊ¿¶Ñ¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°ÌÁØ¤Ë¤¢¤¿¤ë´ë¶È¤Î¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¤¿å½à¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢¹ç²ñ¡ÊÏ¢¹ç¡Ë
Ï¢¹ç¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÁÈ¹ç°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶Ñ³Û¤Ï71Ëü3757±ß¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤Ê¤ëÁÈ¹ç°÷¤Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥È¤Ê¤É¤ÎÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤¬°ìÉô´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¤ËÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÀµ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¼¨¤·¤¿¿å½à¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬¸ÛÍÑ¼Ô¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï16.0¡ó¤È·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¤Ï¡¢»ö¶È½êµ¬ÌÏ5¿Í°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ä¥Ñー¥È¥¿¥¤¥àÏ«Æ¯¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤ÎÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ³Û¤Ï36Ëü791±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â´Þ¤á¤¿Ê¿¶Ñ³Û¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤Ê¿¶Ñ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤Ï41Ëü3277±ß¤Ç¤¹¡£
Åß¤Î¥Üー¥Ê¥¹50Ëü±ß¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥Üー¥Ê¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤¬100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢·ÐÃÄÏ¢¤¬¸øÉ½¤·¤¿Âç¼ê´ë¶È¤ÎÂÅ·ë³Û¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ä¡¢»Ùµë³Û¤¬Âç¤¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÂ¸ºß¤·¡¢Ã¯¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»»½Ð¤µ¤ì¤ëÊ¿¶Ñ³Û¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡Ê2024Ç¯ÅÙÄ´ºº·ë²Ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»Ùµë¤Ê¤·¤Î¿Í¤ò´Þ¤àÊ¿¶Ñ¤ÏÌó36Ëü±ß¡¢»Ùµë¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÌó41Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Î»Ùµë³Û50Ëü±ß¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·ë²Ì¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¿ô»ú¤Î¤ß¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
