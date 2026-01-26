2¼¡»î¸³¤Î´ê½ñ¼õÉÕ»Ï¤Þ¤ë¡¡ÀÐÀî¤Î¹ñ¸øÎ©Âç³Ø5¹»¡¡Ž¢°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ž£
¶âÂôÂç³Ø¤Ê¤ÉÀÐÀî¸©Æâ¤Î¹ñ¸øÎ©Âç³Ø5¹»¤Ç¤Ï¡¢26Æü¤«¤é2·î¤Î2¼¡»î¸³¤Ë¸þ¤±¡¢½Ð´ê½ñÎà¤Î¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
26Æü¤«¤é´ê½ñ¤Î¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÂôÂç³Ø¡¦¶âÂôÈþ½Ñ¹©·ÝÂç³Ø¡¦ÀÐÀî¸©Î©Âç³Ø¡¦ÀÐÀî¸©Î©´Ç¸îÂç³Ø¡¦¸øÎ©¾®¾¾Âç³Ø¤Î¡¢¸©Æâ¤Î¹ñ¸øÎ©Âç³Ø5¹»¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¶âÂôÂç³Ø¤Ç¤Ï26ÆüÄ«¡¢5ÄÌ¤Î´ê½ñ¤¬ÆÏ¤¡¢É¬Í×½ñÎà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢ÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢¼õ¸³ÈÖ¹æ¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂôÂç³Ø¤Î°ìÈÌÁªÈ´¤ÎÊç½¸Äê°÷¤Ï1361¿Í¤Ç¡¢Á°´üÆüÄø¤Î¤ß¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Î¼õ¸³ÇÜÎ¨¤Ï¡¢2.3ÇÜ¤Ç¡¢Ìô³ØÎà¤¬°ìÈÖ¹â¤¯3.4ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£
´ê½ñ¤Î¼õÉÕ¤Ï2·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¶âÂôÂç³Ø¤Ç¤Ï2·î25Æü¡¢26Æü¤Î2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÂç³Ø¤ÎÆþ»î²Ý¤Ç¤Ï¡Ö°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜ³Ø¤ò¼õ¸³¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£