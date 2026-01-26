¡ÖGTA¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡¦¥²ー¥à¥¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥»ー¥ë¤¬Steam¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¡ÖRDR2¡×¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï80%¥ª¥Õ¤Ë
¡ÚSteam¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡¦¥²ー¥à¥¹¤Î¥»ー¥ë¡×¡Û 2·î6Æü3»þ¤Þ¤Ç ³«ºÅ
¡¡Steam¤Ë¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡¦¥²ー¥à¥¹¤Î¥²ー¥à¤¬ºÇÂç80%¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¥»ー¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2·î6Æü3»þ¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ç¥ó¥×¥·¥ç¥ó2¡ÊRDR2¡Ë¡×¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬80%¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ªー¥È¡×¥·¥êー¥º¤ä¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ú¥¤¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬´ü´ÖÃæ¡¢³ä°ú²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢Steam¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡¦¥²ー¥à¥¹¤Î¥»ー¥ë¡×¤Î¥Úー¥¸
Get up to 80% off select Rockstar Games PC titles during our special publisher sale on @Steam.- Rockstar Games (@RockstarGames) January 23, 2026
Ends Feb 5: https://t.co/RI7fiNCbri pic.twitter.com/ICSNXh7waS