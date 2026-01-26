¡ÚSteam¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡¦¥²ー¥à¥¹¤Î¥»ー¥ë¡×¡Û 2·î6Æü3»þ¤Þ¤Ç ³«ºÅ

¡¡Steam¤Ë¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡¦¥²ー¥à¥¹¤Î¥²ー¥à¤¬ºÇÂç80%¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¥»ー¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2·î6Æü3»þ¤Þ¤Ç¡£

¡¡ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ç¥ó¥×¥·¥ç¥ó2¡ÊRDR2¡Ë¡×¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬80%¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ªー¥È¡×¥·¥êー¥º¤ä¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ú¥¤¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬´ü´ÖÃæ¡¢³ä°ú²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£

¢¢Steam¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡¦¥²ー¥à¥¹¤Î¥»ー¥ë¡×¤Î¥Úー¥¸