¡¡3Ç¯Á°¤Ë°¦ÃÎ¸©°¤µ×ÈæÄ®¤ÇÅö»þ52ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ï¡¢26Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡ÖÑÍºá»ö·ï¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÂçÃ«¾ÌéÈï¹ð(40)¤Ï2023Ç¯12·î¡¢°¤µ×ÈæÄ®¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦ÎÓ¼£É§¤µ¤ó(Åö»þ52)¤Î½»Âð¤Ë¶âÉÊ¤òÅð¤àÌÜÅª¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤ÆÎÓ¤µ¤ó¤ò»¦³²¸å¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÃ¥¤Ã¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡26Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÂçÃ«Èï¹ð¤Ï¡ÖÑÍºá»ö·ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤·¤¿»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤â2¿Í¤ÏÃÎ¿ÍÆ±»Î¤Ç¡ÖÎÓ¤µ¤ó¤ÎÌëÆ¨¤²¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÂçÃ«Èï¹ð¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ë200Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£