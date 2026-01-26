Stray Kids¡¢¡ØINÀ¸¡Ù¤¬Spotify¤Ç15²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡ªÂè4À¤ÂåK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î²÷µó
Stray Kids¤¬¡¢Spotify¤Ç¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
Stray Kids¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸È×¡ØINÀ¸¡Ù¤¬¡¢Spotify¤ÇÎß·×15²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êStray Kids¤Ï¡¢K-POPÂè4À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡È½é¡É¤ÎµÏ¿¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
Stray Kids¤Ï2025Ç¯¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖBillboard 200¡×¤Ç7ºîÏ¢Â³¡¦8ºîÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢K-POP¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëµÏ¿¤òÂ¿¿ôÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¡£2026Ç¯¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢1·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥é¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ó¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊParis la Défense Arena¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²«¿§¤¤¥³¥¤¥ó½¸¤á¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡ÊLe Gala des Pièces jaunes¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢G-DRAGON¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥¢¥®¥ì¥é¡¢¥¨¥¤¥µ¥Ã¥×¡¦¥í¥Ã¥¡¼¤éÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤òºÌ¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤ËK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ÕÌ£¤ò¿¼¤á¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤ËStray Kids¤Ï¡¢6·î6Æü¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¡Ö¥¶¡¦¥¬¥ô¥¡¥Ê¡¼¥º¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡ÊThe Governors Ball Music Festival¡Ë¡¢9·î11Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥ª¡×¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡ÈK-POP¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
