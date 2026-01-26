IVE¥ì¥¤¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ëÉ÷¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥ì¥¤¡ÊREI¡Ë¤¬1·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐKPOPÈþ½÷¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ¡×Ê¿À®¥®¥ã¥ëÉ÷¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç
¥ì¥¤¤Ï¡Ö¤«¤ß¤ó¤°¤¹¡¼¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºßYouTube¤Ç¡ÖCOMING SOON¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î»£±ÆÃæ¤Î»Ñ¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¥°¥é¥Þ¡¼¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦Ê¿À®¥®¥ã¥ëÉ÷¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐKPOPÈþ½÷¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ¡×Ê¿À®¥®¥ã¥ëÉ÷¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç
¢¡IVE¥ì¥¤¡¢»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥ì¥¤¤Ï¡Ö¤«¤ß¤ó¤°¤¹¡¼¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºßYouTube¤Ç¡ÖCOMING SOON¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î»£±ÆÃæ¤Î»Ñ¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¥°¥é¥Þ¡¼¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦Ê¿À®¥®¥ã¥ëÉ÷¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡IVE¥ì¥¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û