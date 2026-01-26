¼¡¤ÏÆüËÜ¸ø±é¡ªSEVENTEEN ¡¦¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ß¥ß¥ó¥®¥å¡¢¡ÖCxM LIVE PARTY¡×¿ÎÀî¸ø±é¤Ç2Ëü6000¿ÍÇ®¶¸
SEVENTEEN¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ß¥ß¥ó¥®¥å¡ÊC¡ßM¡Ë¤¬¡¢Ìó2Ëü6000¿Í¤Î´ÑµÒ¤È¡ÖHYPE VIBES¡×¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎËë¤ò²Ú¡¹¤·¤¯³«¤±¤¿¡£
¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢1·î23Æü¡Á25Æü¤Ë¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖCxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in INCHEON¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ë½ÐË×
ËÜ¸ø±é¤ÏFCÀè¹ÔÈÎÇä¤Î³«»ÏÅöÆü¤Ë´°Çä¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¡¢À¤³¦86¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÌó150Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢25¶Ê¶á¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡£
³«Ëë¤«¤éÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤À¤Ã¤¿¡£¡ØFiesta¡Ù¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢¡Ø5, 4, 3¡ÊPretty woman¡Ë¡Ù¡ØWorth it¡Ù¡ØEarth¡Ù¡ØFor you¡Ù¤Þ¤Ç¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHYPE VIBES¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÁ´¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØWater¡Ù¡ØLALALI¡Ù¡ØMonster¡Ù¤Ê¤ÉSEVENTEEN HIPHOP¥Á¡¼¥à¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥½¥í¶Ê¡ØJungle¡ÊS.COUPS Solo¡Ë¡Ù¡ØShake It Off¡ÊMINGYU Solo¡Ë¡Ù¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Áª¶Ê¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¸ø±é¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¥à¡¼¥É¤ò°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤¿¡£2¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ØFEEL¡Ù¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·¶Ê¡ØSunrise¡ÊMINGYU Solo¡Ë¡Ù¡ØTOO YOUNG TO DIE¡ÊS.COUPS Solo¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤ÏÇ®¶¸Åª¤Ê´¿À¼¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¥ß¥ó¥®¥å¤Ï8Ç¯Á°¤ËSEVENTEEN¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ØLike the Beginning¡ÊMINGYU Solo¡Ë¡Ù¤òºÆ¤Ó²Î¤¤¡¢½À¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡£¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤ÏÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¼«ºî¶Ê¡ØMe¡ÊS.COUPS Solo¡Ë¡Ù¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿¡£
¡ØHYPE VIBES¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¤¡¢±§Ãè¤ÎÊÌ¤ÎÏÇÀ±½Ð¿È¤Î¡Ö¥¯¥Æ¡×¡Ö¥Þ¥ó¥Æ¡×¤¬¡¢²»³Ú¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤áÃÏµå¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¡¢2¿Í¤ÎµðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÛÃÖ¤â¿·Á¯¤µ¤òÅº¤¨¤¿¡£²ñ¾ìÃæ±û¤ò²£ÀÚ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¡¢¤½¤ì¤ò°Ï¤àµÒÀÊ¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ÷Î¥¤ò¤è¤ê¶á¤Å¤±¡¢Ë×Æþ´¶¤òºÇÂç²½¡£¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿SEVENTEEN¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±þ±ç¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¹ç¾§¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½Ö´Ö¤¬¡ÖHYPE¡×¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¿¤Á¤Ç¸ø±é¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¡ØHYPE VIBES¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢´ÑµÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´°À®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£3Æü´Ö¤Ç´¶¤¸¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ß¥ß¥ó¥®¥å¡¢¤½¤·¤ÆSEVENTEEN¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢³Ú¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖCxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY¡×¤Ï´Ú¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÇÂ³¤¯¡£Èà¤é¤Ï¡¢1·î31Æü¤È2·î1Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢2·î5Æü¡¦6Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¢2·î13Æü¡¦14Æü¤Ë³ø»³¡¦BEXCO¡¢4·î25Æü¡¦26Æü¤Ë¹âÍº¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤¦Í½Äê¤À¡£
¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ÊS.COUPS¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Á¥ç¥ë¡£¿ÈÄ¹178cm¡£2015Ç¯5·î¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·ÝÌ¾¡ÖS.COUPS¡×¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ó¥Á¥ç¥ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖS¡×¤ÈÂçÀ®¸ù¤äÂçÅö¤¿¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖCOUPS¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Á¥ç¥ëÂçÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÍ§¿Í¤é¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÍ¶¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤ÈÊ½¤ò±Û¤¨¡¢¹»¼Ë³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÅý³ç¥ê¡¼¥À¡¼¡£
¡þ¥ß¥ó¥®¥å ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯4·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î²¼¹»Ãæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤ËPledis¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2015Ç¯¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£185cm¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿ÈÄ¹¤È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½ê¤¬Èà¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿ÍýÍ³¤â¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤â¤½¤í¤½¤í¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÎý½¬À¸¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡£