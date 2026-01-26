ÆüËÜÍ¥¾¡¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä6ËÜÏ¢Â³¤Ç±¦Êý¸þ¤Ë¤·¤«Èô¤Ð¤Ê¤¤¡È¶òºö¡É¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÇÔ¤ì¤¿´Ú¹ñGK¤ÎÉÔ²Ä²òPKÀï½Ñ¤¬±ê¾å¡ÚU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
ÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤âÇÔËÌ¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬¡¢·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹çÄ¾¸å¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ê¸¾Ï¤¬ÏÀÁè¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛÆüËÜ¤Ï¤ª¤í¤«¡ÖÃæ¹ñ¤è¤ê²¼¡×¡ÄÎ©¾ì¤ò¼º¤¦´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼
U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎGK¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¤Ï¡¢1·î24Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤Î2026¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡ËU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×3°Ì·èÄêÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
Á°¸åÈ¾¤ª¤è¤Ó±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿PKÀï¤Ç¡¢Èà¤Ï°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¡¦¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ë¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÀµGK¤Î¥Û¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¤Ï¡¢PKÀï¤ÇÁê¼ê¤Î1¿ÍÌÜ¤«¤é6¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢º¸Êý¸þ¤ò´°Á´¤Ë¼Î¤Æ¡¢±¦Êý¸þ¤Ë¤Î¤ß6²óÏ¢Â³¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¤È¤¤¤¦¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤¿¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¤ò¤â¤Æ¤¢¤½¤Ö¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÅÙ¤âº¸¤Ë½³¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ±¦¥´¡¼¥ë¶ù¤Ø¤È¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
´Ú¹ñ¤â6¿ÍÌÜ¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë7¿ÍÌÜ¤Î¥Ú¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥°¥¨¥ó¡¦¥¿¥ó¡¦¥Ë¥ã¥ó¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÁª¼ê¤È¤·¤ÆÍ£°ìº¸¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢¾¡Éé¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¤ÎÂÐ±þ¤ÏÉÔ²Ä²ò¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¸þ¤ò¼Î¤Æ¤ëÅÒ¤±¤Ï¡¢Áê¼ê¥¥Ã¥«¡¼¤È¤Î¿´ÍýÀï¤È¤·¤Æ½øÈ×¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÀï½Ñ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¶î¤±°ú¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÊÌ¤ÎÊý¸þ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ïº¸¤Ë½³¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡È¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¡ÉÀïÎ¬¤ò´Ó¤¤¤¿¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹çÄ¾¸å¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Èà¤ÏSNS¤Ë¼áÌÀÊ¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ºÆ¤ÓÏÀÁè¤ò¾·¤¤¤¿¡£
Èà¤Ï¡ÖÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Þ¤º¼Õºá¤·¤¿¤¤¡£´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£²þ¤á¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡Ö´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬ÏÀÁè¤Î²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÈ¯¾¡Éé¤òÁ°¤Ë¡¢PKÀï¤Ë´Ø¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢»öÁ°½àÈ÷¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¤Ë²¿¤Î¸ÀµÚ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÅÀ¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¼«¿È¤â¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¡¦¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡×¤Ï¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î»Ø¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¸½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Èà¤ÏÏÀÁè¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÅê¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤¬¸í²ò¤ò¾·¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¡£»Ø¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢PK¤ÎÊý¸þÁªÂò¤¬´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¼áÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈóÆñ¤ÈÈãÈ½¤Ï¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤¿¡£
·è¾¡Àï¤ÇÃæ¹ñ¤ò4-0¤Ç²¼¤·¡¢U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ï4°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£