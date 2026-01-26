¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È¥â¥ó¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¡¢¥°¥ë¥á¤Ï²áµîºÇÂç¤ÎÅ¸³«¡Ú¾¾²°¶äºÂ¡Û
¾¾²°¶äºÂ¤Ç¤Ï1·î21Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¡¢·§ËÜ¤ÎËÉÙ¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÚºÚ¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¸©»º¼ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾²°¤ÏºòÇ¯7·î¡¢·§ËÜ¸©Ž¥·§ËÜDMC(·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔŽ¥°ëÅÄ½ßÂåÉ½)¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¡£
1·î21Æü¤«¤é2·î3Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¿©¤Î¤ß¤ä¤³·§ËÜ¡×¤¬¸Ø¤ë¿©¤äÊ¸²½Åù¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¢¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È¥â¥ó¡ßÅìµþ¶äºÂ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³¹Á´ÂÎ¤Ç·§ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¿©¡×¤Îº×Åµ´ë²è¤Ç¡¢¶äºÂ¥¨¥ê¥¢¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
21Æü¤Î³«ºÅ½éÆü¤Ë¤Ï¡¢Æ±É´²ßÅ¹¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸Å²°µ£É§¼ÒÄ¹¤äÌÚÂ¼·É·§ËÜ¸©ÃÎ»ö¡¢¤¯¤Þ¥â¥ó¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸Å²°¼ÒÄ¹(Ãæ±û±¦)¡¦¤¯¤Þ¥â¥ó¡¦ÌÚÂ¼ÃÎ»ö(Ãæ±ûº¸)
¸Å²°¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÊñ³çÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¸å½é¤È¤Ê¤ê¡¢3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·»²²Ã´ë¶È¤â³ÈÂç¤·¤¿¡£ºî¤ê¼ê¤Î»×¤¤¤òÂç»ö¤Ë¡¢¿©¤ÈÅÁÅý¹©·Ý¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃÏ²¼1³¬¾ïÀßÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö¡Ò²¼³ûÃãÎÀ¡Ó¤¢¤«µí¥È¥Þ¥È¤¹¤¾Æ¤½Å¡×(ÀÇ¹þ2,640±ß)(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¸ÂÄê)¡¢¡Ö¡Ò¶äºÂ À¶·îÆ²ËÜÅ¹¡ÓÌª¾Æ¤°ò¤¤ó¤Ä¤Ð¡×(ÀÇ¹þ350±ß)¤Ê¤É¡¢9¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç10¼ïÎà¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ò²¼³ûÃãÎÀ¡Ó¤¢¤«µí¥È¥Þ¥È¤¹¤¾Æ¤½Å¡×(ÀÇ¹þ2,640±ß)
¿©ÉÊºÅ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¡ÒÉ±¥³¥Ã¥³¶æ³ÚÉô¡ÓÅ·ÁðÂç²¦Âç¼ê±©Àè¶úÍÈ¤²¡×(ÀÇ¹þ756±ß)¡¢¡Ö¡ÒÇò¿åÇµÂ¢¡Ó¤¢¤«µíÆþ¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡×(ÀÇ¹þ2,160±ß)¤Ê¤É¤ò¼Â±éÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó100¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£
¡ÒÇò¿åÇµÂ¢¡Ó¤¢¤«µíÆþ¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥¹¥Æ¡¼¥½Å(ÀÇ¹þ2,160±ß)
ÃÏ²¼1³¬GINZA¥¹¥¤¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¼Â±éÈÎÇä¤Î¡Ö¡Ò²ÛÊÞ ¤Þ¤ë¤¤¤ï¡Ó¤¤¤Á¤´¤ÎÀ¸¤¢¤ó¤µ¤ó¤É¤é¡×(ÀÇ¹þ751±ß)¤Ê¤É3¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Ìó25¼ïÎàÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÃÏ²¼1³¬ÏÂÍÎ¼òÇä¾ì¤Ç¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È¸©¼ò¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤¯¤Þ¤â¤È¸©¼ò¥Õ¥§¥¢Çä¾ì
¾ÆÃñ¤Ï¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó15¼þÇ¯¥é¥Ù¥ë¥ê¥Ã¥Á¥¿¥¤¥×¡×(¿¼Ìî¼òÂ¤)(720mlÀÇ¹þ1,980±ß)¤Ê¤É¡¢500Ç¯¤ÎÅÁÅýŽ¥Îò»ËŽ¥Ê¸²½¤ò¸Ø¤ë¿ÍµÈŽ¥µåËá¤Ç¾øÎ±Ž¥ÉÓµÍ¤µ¤ì¤¿¡¢ÊÆ¤ÈÃÏ²¼¿å¤À¤±¤Ç»Å¹þ¤à¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾ÆÃñ¤ò°·¤¦¡£
·§ËÜ»Ô¤È»³¼¯»Ô¤Ë¾úÂ¤½ê¤ò»ý¤Á¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë·§ËÜ¥ï¥¤¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥ï¥¤¥ó¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£·§ËÜ¸©ËÌÉô¤Î»³¼¯»ÔµÆ¼¯Ä®¤Î¤Ö¤É¤¦100%¤ÇÂ¤¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤â¡ÖµÆ¼¯ ¥·¥ã¥ë¥É¥Í Ã®½ÏÀ®2023¡×(750mlÀÇ¹þ4,972±ß)¤Ê¤É¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡ÖºòÇ¯8·î¤Î¿å³²¤Ç¥È¥Þ¥È¤Î¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¬ÃÙ¤ì1·î°Ê¹ß¤Ë½Ð²ó¤ëÎÌ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢²¼³ûÃãÎÀ¤Ç¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¸»º¼Ô¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤À¤¬¡¢¾¾²°¶äºÂ¤ä¶äºÂ¤ÎÌ¾Å¹¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¾²°¤ÎÃÏ°è¶¦ÁÏ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¡¢»³¼¯»Ô¤Î¡ÖÍèÌ±¤¦¤Á¤ï¡×¤ÈÅ·Áð»Ô¤Î¡ÖÅ·ÁðÆ«¼§´ï ¿å¤ÎÊ¿¾Æ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Á´11¥«½ê¤Î¥·¥ç¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤òºÌ¤ë¡£1³¬ÀµÌÌ¸ý¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹ØÆþ¤â½ÐÍè¤ë¡£