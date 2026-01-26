²¬»³¸©¤Î´ë¶È 2026Ç¯¤Î·Êµ¤¸«ÄÌ¤·¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1³äÄ¶¤Î´ë¶È¤¬¡Ö²óÉü¶ÉÌÌ¡×¤È²óÅú
»ñÎÁ
¡¡Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯²¬»³»ÙÅ¹¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¡¢²¬»³¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2026Ç¯¤Î·Êµ¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²óÅú¤·¤¿153¼Ò¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Î11.8¡ó¤Î´ë¶È¤¬¡Ö²óÉü¶ÉÌÌ¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍÙ¤ê¾ì¶ÉÌÌ¡×40.5¡ó¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ÎÂ¾¡¢¶ÉÌÌ°²½(13.7¡ó)¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤(34.0%)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö²óÉü¶ÉÌÌ¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÎÆ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤è¤ê5.4¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö°²½¶ÉÌÌ¡×¤Ï¡¢Á°Ç¯¤è¤ê10.9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¯¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2³ä¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯²¬»³»ÙÅ¹¤Ï¡¢Àè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤Î·Êµ¤¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹·üÇ°ºàÎÁ¤òÊ¹¤¯¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×46.5¡ó¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÊª²Á¾å¾º¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ë¡×45.1¡ó¡¢¡Ö¸¶Ìý¡¦ÁÇºà²Á³Ê(¤Î¾å¾º)¡×39.9%¡¢¡Ö°ÙÂØ(±ß°Â)¡×32.7%¡¢¡Ö¶âÍø(¤Î¾å¾º)¡×24.8%¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£