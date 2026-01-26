¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Sweet moment-½½²¦À±Æî¡×¤¬2·î17Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«
¡Ú³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Sweet moment-½½²¦À±Æî¡Û 2·î17Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«Í½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Sweet moment-½½²¦À±Æî¡×¤ò2·î17Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ·ÊÉÊ¤Ï¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö½½²¦À±Æî¡×¤ò¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£2025Ç¯2·î¤Î¥·ー¥º¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ï¥Ã¥Ôー¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ°áÁõ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¥¹¥«ー¥È¤Î¤Ò¤À¤ä¥ê¥Ü¥óÂ¤·Á¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
