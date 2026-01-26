¶å½£¤ÏºòÇ¯½©¤«¤é¶ËÃ¼¤Ë±«¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¡¤³¤ÎÀè¤â¾¯±«·¹¸þÂ³¤¯¡¡¿å¤òÂçÀÚ¤Ë¡¡²ÐºÒ¤Ë¤âÃí°Õ
¶å½£¤Ï¡¢ºòÇ¯½©¤Î¸åÈ¾¤«¤é¹ß¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî60Æü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÊ¿Ç¯¤Î3³ä°Ê²¼¤È¡¢¶ËÃ¼¤Ê¾¯±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸þ¤³¤¦°ì¤«·î¤â¾¯±«·¹¸þ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÇÀºîÊª¤ä¿å¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯±«¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¤Ê¤ÉÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²áµî60Æü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¡¡ÂçÊ¬¡¦µÜºê¸©Ãæ¿´¤Ë¶ËÃ¼¤Ê¾¯±«
¶å½£¤ÏºòÇ¯¤Î½©¸åÈ¾¤«¤é±«¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÆü25Æü¤Þ¤Ç¤Î²áµî60Æü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¶å½£Á´ÈÌ¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂçÊ¬¸©ÃÝÅÄ»Ô¤Ï15.0¥ß¥ê(Ê¿Ç¯Èæ17%)¡¢µÜºê¸©¹ñÉÙÄ®¤Ï22.5¥ß¥ê(Ê¿Ç¯Èæ17%)¡¢ÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»Ô¤Î¸¤»ô¤Ï15.0¥ß¥ê(Ê¿Ç¯Èæ19%)¤·¤«±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÊ¬¸©¤äµÜºê¸©¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯¤Î3³ä°Ê²¼¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¶ËÃ¼¤Ê¾¯±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Àá¿å¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤ÏÀ²Å·¤¬Â¿¤¤
º£Ìë(26Æü)¤«¤éÌÀÆü27ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æµ¤°µ¤ÎÃ«¤ÎÄÌ²á¤Ç¡¢°ì»þ±«¤ä¹â¤¤»³¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ß¿åÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÏÂçÎ¦¤«¤é¹âµ¤°µ¤¬Ä¥¤ê½Ð¤·¡¢ºÆ¤ÓÀ²¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
28Æü(¿å)°Ê¹ß¤ÏÂçÎ¦¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯´¥¤¤¤¿À²Å·¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Î¸µ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£½µ½é¤áÆüÃæ¤Ï´¨¤µ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢29Æü(ÌÚ)¤«¤é30Æü(¶â)º¢¤òÃæ¿´¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢´¨¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸þ¤³¤¦1¤«·î¤â¾¯±«·¹¸þÂ³¤¯
Àè½µ22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î1¥«·îÍ½Êó(1/24¡Á2/23)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ß¿åÎÌ¤Ï¶å½£Á´ÈÌ¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Äã¤¯¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶å½£¤Ï¡¢2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤·¤Ð¤é¤¯¾¯±«·¹¸þ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÇÀºîÊª¤ä¿å¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¿å¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¯±«¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¤Ê¤É¤âÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£