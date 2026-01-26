¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëÄ¶¡×¡È¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥ÉÈÇ¡Éº£½©ÊüÁ÷¡£±ÇÁüÇ÷ÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¢Êª¸ì¤âºÆ¹½ÃÛ
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëÄ¶ ¥Ó¥ë¥¹¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
(C)¥Ðー¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
Ä»»³ÌÀ»á¤¬¸¶ºî¡¦¥¹¥Èー¥êー¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë Ä¶(¥¹ー¥Ñー)¡×¤¬¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëÄ¶ ¥Ó¥ë¥¹¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë»ÏÆ°¡£ÂçÉý¤Ê¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤ÎÄÉ²Ã¤ä¥«¥Ã¥È²þ½¤¡¢Á´¥«¥Ã¥È¤ÎºÆ»£±Æ¡¢·àÈ¼¡¦¸ú²Ì²»¤ÎÄÉ²Ã¤òÈ¼¤¦¿·µ¬¥À¥Ó¥ó¥°¡¢Êª¸ì¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡È¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥ÉÈÇ¡É¤Ç¡¢2026Ç¯½©¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¿ôÇ¯Á°¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡È¶¯²½¡É¤ä¡È¸þ¾å¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡È¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥É¡É¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÎ×¾ì´¶¤ò¹â¤á¡¢¡ÖÄ»»³ÀèÀ¸¤Î¸¶°Æ¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤êÃé¼Â³î¤ÄÀºÌ©¤ËÉ½¸½¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤¿Àµ¤Ë¡É¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥ÉÈÇ¡É¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëÄ¶ ¥Ó¥ë¥¹¡Ù Ä¶(¥¹ー¥Ñー)»ÏÆ°¥È¥ìー¥éー¡¿2026Ç¯½©ÊüÁ÷¡ª
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±ºî¤Î¡ÈÄ¶(¥¹ー¥Ñー)»ÏÆ°¥È¥ìー¥éー¡É¤È¡ÈÄ¶(¥¹ー¥Ñー)»ÏÆ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥ìー¥éー¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÇË²õ¿À¥Ó¥ë¥¹¤Î»Ñ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ó¥ë¥¹¤Î½±Íè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏµå¤Ï¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤¬¡¢ÃÏµå¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¸ç¶õ¤¿¤Á¤Ï¥Ó¥ë¥¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡ãÄ¶(¥¹ー¥Ñー)¥µ¥¤¥ä¿Í¥´¥Ã¥É¡ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ç¶õ¤È¥Ó¥ë¥¹¤Î±§Ãè¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Ä¶Àä¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤Ï――? ÇË²õ¿À¥Ó¥ë¥¹¡¢¸ç¶õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥¸ー¥¿¤ä¥¦¥¤¥¹¡¢¸ç¶õ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÏÆ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï±§Ãè¤ÈÃÏµå¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÇË²õ¿À¥Ó¥ë¥¹¤Î»Ñ¤È¸ç¶õ¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Ï¡¢1·î25Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë ¥²¥ó¥¥À¥Þ¥Ä¥ê¡×¤Î¤Ê¤«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£È¯É½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÏÂ¹¸ç¶õÌò¤ÎÌîÂô²í»Ò¡¢ÇË²õ¿À¥Ó¥ë¥¹Ìò¤Î»³»û¹¨°ì¡¢DRAGON BALL¥·¥êー¥º¤Î°ËÇ½¾¼É×¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Î¥¹¥Æー¥¸¡Ö¿·Å¸³«Ä¶È¯É½!¥²¥ó¥¥À¥¹¥Æー¥¸ Part2¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿°ËÇ½¾¼É×¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢ÌîÂô²í»Ò¡¢»³»û¹¨°ì
