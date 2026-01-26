Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤ÈÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡ÆþµïÈñÍÑ¤ä¼«Âð¤Î°·¤¤¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
¡ÖÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþµï¤¹¤ë¤ÈÁêÂ³ÀÇ¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Æþµï»þ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë»Ä¤ëºâ»º¤¬¸º¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈñÍÑ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀáÀÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ëÆþµï°ì»þ¶â¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Âð¤Î°·¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤ÈÁêÂ³ÀÇ¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤ÎÀ¼Á¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¡¢ºâ»º¤ÎÀ°Íý¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆþµïÈñÍÑ¤Î²ÝÀÇ¡¦Èó²ÝÀÇ¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢¼«Âð¡¦ÆÃÎã¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È´Æ½¤¤Î¤â¤È¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀáÌó¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â
Ï·¿Í¥Ûー¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤Ï¡¢À¸³è´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý³Û¤¬¸º¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æþµï¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤Êý¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Îºâ»º¤Î»Ä¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ»º¤¬¸º¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Æþµï¤¹¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤ËÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1-1. ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»Ù½Ð¤Ë¤è¤ê²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Îºâ»º¤¬¸º¤ë
Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþµï¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æþµï°ì»þ¶â¤äÁ°Ê§¶â¡¢°ú¤Ã±Û¤·ÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»Ù½Ð¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈñÍÑ¤ò¸½¶â¤äÍÂÃù¶â¤«¤é»ÙÊ§¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³»þÅÀ¤Ç¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ëºâ»º¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý³Û¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·î¡¹¤ÎÍøÍÑÎÁ¤äÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÂÃù¶â¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù½Ð¤·¤¿Ê¬¤À¤±ÁêÂ³ºâ»º¤¬¸º¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ù½Ð¤¬Ìµ¾ò·ï¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Âàµî»þ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÆþµï°ì»þ¶â¤äÁ°Ê§¶â¤Ï¡¢ÁêÂ³»þÅÀ¤ÇÌ¤½þµÑÊ¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÖ´Ô¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¡×¤È¤·¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³èÈñ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¹â³Û¤ÇÉÔ¼«Á³¤Ê»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºâ»º¤ò·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1-2. À¸Á°Â£Í¿¤ä¼«Âð¤ÎÀ°Íý¤â¹Ô¤¦¤ÈÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë
Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¸Á°¤Îºâ»ºÀ°Íý¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤ÆÆþµïÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤ê¡¢½»¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¤Î°·¤¤¤òÀ°Íý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³»þ¤Îºâ»º¹½À®¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ¤Ë±è¤Ã¤¿À¸Á°Â£Í¿¤ò·×²èÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Â£Í¿¤Ë¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÌäÂê¤ä¡¢ÁêÂ³³«»ÏÁ°°ìÄê´ü´Ö¤Î²Ã»»¥ëー¥ë¤Ê¤ÉÃí°ÕÅÀ¤âÂ¿¤¯¡¢°Â°×¤Ë¿Ê¤á¤ë¤ÈÁÛÄê¤É¤ª¤ê¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¸³è¾å¤ÎÁªÂò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀáÀÇ¤Î¤ß¤òÌÜÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆþµïÈñÍÑ¤ÎÀ¼Á¤äºâ»ºÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÇÍý»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÎñÇ¯Â£Í¿¤È¤Ï¡¡2024Ç¯¤Î²þÀµÆâÍÆ¤«¤éÍ¸ú¤Ê³èÍÑË¡¡¦Ãí°ÕÅÀ¤Þ¤Ç²òÀâ
2. Ï·¿Í¥Ûー¥àÈñÍÑ¤Î¤¦¤Á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡©
Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþµï¤¹¤ë¤È¡¢Æþµï°ì»þ¶â¤ä·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈñÍÑ¤ÎÀ¼Á¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¶èÊÌ¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÉÔÍ×¤Ê¸í²ò¤ä¿½¹ðÏ³¤ì¤òËÉ¤°¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
2-1. ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ëÆþµï°ì»þ¶â¡ÊÁ°Ê§¶â¡Ë¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë
Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ÎÆþµï»þ¤Ë»ÙÊ§¤¦Æþµï°ì»þ¶â¤äÁ°Ê§¶â¤Î¤¦¤Á¡¢Âàµî»þ¤ä°ìÄê´ü´Ö·Ð²á¸å¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢ÁêÂ³»þÅÀ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾ÍèÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¸¢Íø¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¡Ë¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÊÖ´Ô¤ÎÍÌµ¤ä¶â³Û¤Ï»ÜÀß¤È¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢Á´³Û½þµÑ·¿¤ÇÊÖ¶â¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î°·¤¤¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢·ÀÌó½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿½þµÑ´ü´Ö¤äÊÖ´Ô¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
2-2. ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñºÑ¤ßÈñÍÑ¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý³°
·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤ä¿©Èñ¡¢´ÉÍýÈñ¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤Ê¤É¡¢Ï·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËÈ¼¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤¿ÈñÍÑ¤Ï¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÂÃù¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Îºâ»º¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°Åª¤Ê¶èÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤òÉÔ¼«Á³¤Ë¸º¤é¤¹¹Ô°Ù¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³Ä¾Á°¤ÎÂ¿³Û¤Î¸½¶â°ú¤½Ð¤·¤ä¡¢¹â³Û¤ÊÊªÉÊ¤Î¹ØÆþ¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÂ¿³Û¤Î»ñ¶â°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢»Ù½Ð¤ÎÆâÍÆ¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÄ´ºº¤Ç»ÈÅÓ¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2-3. »Ù½Ð¤·¤¿ÈñÍÑ¤¬À¸³èÈñ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤ÐÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþµï¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑÎÁ¤äÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±ÁêÂ³»þ¤Ë»Ä¤ëºâ»º¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÂÃù¶â¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±ÁêÂ³ºâ»º¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æþµï°ì»þ¶â¤äÁ°Ê§¶â¤Î¤¦¤Á¡¢¤¢¤È¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶â³Û¤Ï¡¢ÁêÂ³»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¶â¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö»È¤Ã¤ÆÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÏÂÐ¾Ý³°¡×¡Ö¤¢¤È¤ÇÌá¤ë¤ª¶â¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
3. ºÄÌ³¤È¤·¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤«¤é¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÈñÍÑ¤È¤Ï
ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëºÄÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÄÌ³¹µ½ü¡×¤È¤·¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµïÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÈñÍÑ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬ºÄÌ³¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
3-1. Âàµî»þ¤ËÌ¤Ê§¤¤ÈñÍÑ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ÎÍøÍÑÎÁ¤ä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹Èñ¤Ê¤É¤ÎÌ¤Ê§¤¤Ê¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ÏÁêÂ³ÀÇ¾å¤ÎºÄÌ³¹µ½ü¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÄÌ³¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁêÂ³ºâ»º¤Î³Û¤¬¸º¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ÜÀß¤È¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤äÀÁµá½ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢»àË´»þÅÀ¤Ç»ÙÊ§µÁÌ³¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤ä»ÙÊ§µÁÌ³¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢ºÄÌ³¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3-2. »ÜÀß¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤êÊÖ¶â¡¦À¶»»¤¬É¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
Ï·¿Í¥Ûー¥à¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âàµî»þ¤ä»àË´»þ¤ËÆþµï°ì»þ¶â¤äÍÂ¤«¤ê¶â¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¶»»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¶»»¤Î·ë²Ì¡¢»ÜÀßÂ¦¤Ø»ÙÊ§¤¦¤Ù¤Àº»»¶â¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¶â³Û¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎºÄÌ³¤È¤·¤ÆºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¶»»µÁÌ³¤¬·ÀÌó¾åÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ÀÌó½ñ¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÖ¶â¡¦À¶»»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ·×»»¾å¤âÅ¬ÀÚ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3-3. ÁêÂ³¿Í¤¬»ÙÊ§µÁÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç
»ÜÀß¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢»àË´¸å¤Î»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤ä²òÌó»þ¤ÎÀ¶»»ÈñÍÑ¤òÁêÂ³¿Í¤¬»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤°¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»ÙÊ§³Û¤ÏÁêÂ³ÀÇ·×»»¾å¤ÎºÄÌ³¤È¤·¤Æ¹µ½ü¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëºÄÌ³¤òÁêÂ³¿Í¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤«¤ºÁêÂ³¿Í¤¬Ç¤°Õ¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ä¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¤ÈÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÄÌ³¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÀÌóÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
4. Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤ÈÃí°ÕÅÀ
¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤À©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ØÆþµï¤·¤¿¾ì¹ç¤Î°·¤¤¤Ï¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡£Æþµï¤·¤¿¤À¤±¤ÇÆÃÎã¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅ¬ÍÑ³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¾õ¶·¤ä¼«Âð¤Î´ÉÍý¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4-1. ¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤È¤Ï
¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤È¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Âð¤ÎÉßÃÏ¤Ê¤É¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤òºÇÂç80¡ó¸º³Û¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¡Öµï½»ÍÑÂðÃÏ¡×¤ä¡Ö»ö¶ÈÍÑÂðÃÏ¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢µï½»ÍÑÂðÃÏ¤Î¾ì¹ç¤Ï330㎡¤Þ¤Ç¤¬¸º³ÛÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ã¯¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤«¡¢ÁêÂ³¸å¤Ë¤½¤ÎÂðÃÏ¤ò¤É¤¦ÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤Î²ÄÈÝ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ØÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µï½»¼ÂÂÖ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4-2. Í×²ð¸îÇ§Äê¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÆÃÎãÅ¬ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë
ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Í×²ð¸î¡¦Í×»Ù±çÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢Ï·¿ÍÊ¡»ãË¡Åù¤Ë´ð¤Å¤¯»ÜÀß¤ØÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Âð¤¬ÇäµÑ¤äÄÂÂß¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¸³è¤ÎËÜµò¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¹ÊØÊª¤Î´ÉÍý¤ä²ÈºâÆ»¶ñ¤Î»ÄÂ¸¾õ¶·¤Ê¤É¡¢¼ÂÂÖ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ëÅÀ¤â¼ÂÌ³¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Í×·ï¤ÏºÙ¤«¤¤¤¿¤á¡¢È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¾ì¹ç¤ÏÀÇÍý»Î¤Ø¤Î»öÁ°ÁêÃÌ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
4-3. Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÎã¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æþµï¸å¤Ë¼«Âð¤òÂè»°¼Ô¤ËÄÂÂß¤·¤¿¤ê¡¢»ö¶È¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇäµÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÅ¬ÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÎã¤Ï¡ÖÃ¯¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤«¡×¤ä¡ÖÁêÂ³¸å¤ÎÊÝÍ¡¦µï½»¤Î¾õ¶·¡×¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼«Âð¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÇÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
5. Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï»þ¤ÎÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ï·¿Í¥Ûー¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æþµï¤·¤¿¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆþµïÁ°¸å¤Îºâ»º¤Î»ý¤ÁÊý¤ä»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ºâ»º¤òÇÄ°®¤·¡¢À©ÅÙ¤äÆÃÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³»þ¤ÎÉéÃ´¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
5-1. ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ºâ»º¤ÏÁá¤á¤ËÀ°Íý¤¹¤ë
ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â¤äÍ²Á¾Ú·ô¡¢ÉÔÆ°»º¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á³Û¤¬ÌÀ³Î¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÂ¿¤¯ÊÝÍ¤·¤¿¤Þ¤ÞÁêÂ³¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤òµ¡¤Ë¡¢ºâ»º¤ÎÆâÍÆ¤äÉ¾²Á³Û¤òÀ°Íý¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¸Á°Â£Í¿¤ä»ñ»º¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Â£Í¿¤Ë¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤Ë¸º¤é¤»¤Ð¤è¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Îºâ»º¤ò¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤ÎÊýË¡¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5-2. ÉÔÆ°»º¤äÍÂÃù¶â¤Î°·¤¤¤ò»öÁ°¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë
Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¸å¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¼«Âð¤äÍÂÃù¶â¤Î°·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤ò¶õ¤²È¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤äÆÃÎãÅ¬ÍÑ¤ÎÌÌ¤ÇÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆþµïÁ°¤ËÇäµÑ¤äÄÂÂß¡¢²ÈÂ²¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÇÁêÂ³»þ¤ÎÉéÃ´¤ä´ÉÍý¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÂÃù¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ÎÆþµï°ì»þ¶â¤ä·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÀ¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤¿Ê¬¤ÏÁêÂ³»þ¤Ë¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÈÅÓ¤ä»Ù½Ð¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ëÅÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
5-3. ÀÇÍý»Î¡¦ÀìÌç²È¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ»öÁ°¤ËÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤ë
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤Ë´Ø¤ï¤ëÈ½ÃÇ¤Ï¸ÄÊÌ»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ÆÃÎã¤¬»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆþµïÁ°¸å¤ÎÃÊ³¬¤ÇÀÇÍý»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ºâ»º¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¤äÆÃÎã¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÈÝ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³»þ¤Îº®Íð¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤ËÊý¿Ë¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
6. Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ÈÁêÂ³ÀÇ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Æþµï¤¹¤ëÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î°·¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©
Ï·¿Í¥Ûー¥à¤Î¼ïÎà¤ä·ÀÌó·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î°·¤¤¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æþµï°ì»þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆÌ¤½þµÑÊ¬¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊÖ´Ô¶â¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢°ì»þ¶â¤Î¤Ê¤¤ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ä·îÊ§¤¤Êý¼°¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³»þ¤ËÊÖ´Ô¶â¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¶â³Û¤â¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
Q. ¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤ÆÆþµï¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¡©
¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤ÆÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþµï¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÇäµÑÂå¶â¤¬ÍÂÃù¶â¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤òÆþµï°ì»þ¶â¤ä·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³»þ¤Îºâ»º³Û¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áá¤á¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¤²È¤Î´ÉÍýÉéÃ´¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÉéÃ´¤òÈò¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤â¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Q. ¿Æ¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥àÆþµïÈñÍÑ¤ò»Ò¤¬»ÙÊ§¤¦¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¡©
»Ò¤¬¿Æ¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Î·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤äÀ¸³èÈñ¤ò»ÙÊ§¤¦¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ïÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÞÍÜµÁÌ³¤ÎÍú¹Ô¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ÍèÊ¬¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¹â³Û¤ÊÆþµï°ì»þ¶â¤ò»Ò¤¬°ì³ç¤ÇÉéÃ´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂ£Í¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÙÊ§ÊýË¡¤ä¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
7. ¤Þ¤È¤á Ï·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤ÏÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×
Ï·¿Í¥Ûー¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Æþµï°ì»þ¶â¤ÎÊÖ´Ô¶â¤ä¼«Âð¤Î°·¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤äÀÇ³Û¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤ÎÀ¼Á¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢À¸Á°¤«¤éºâ»ºÀ°Íý¤äÆÃÎã¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÈÝ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÀÇÍý»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êµ»ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë