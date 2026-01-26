¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤ÎÁêÂ³¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¡©¡¡É¾²ÁÊýË¡¤ä¼êÂ³¤¤ò²òÀâ
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢ÁêÂ³»þ¤ËÄÌ¾ï¤ÎÍÂÃù¶â¤ä¾Ú·ô¸ýºÂ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Êc¡ËGetty Images
¡Ö¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÏÁêÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ¾µÁ¤ò°ú¤·Ñ¤²¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë±¿ÍÑ¤ò°ìÇ¤¤¹¤ë·ÀÌó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ÀÌó¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¸¶Â§¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸ýºÂ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³»þ¤Ë¤Ï¡¢É¾²ÁÊýË¡¤ä²ÝÀÇ¤Î¹Í¤¨Êý¡¢²òÌó¡¦À¶»»¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤òÁêÂ³¤¹¤ëºÝ¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤äÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È´Æ½¤¤Î¤â¤È¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤È¤Ï
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤È¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÅê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢±¿ÍÑÊý¿Ë¤Î·èÄê¤«¤éÇäÇã¡¢´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò°ì³ç¤·¤ÆÇ¤¤»¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÇ¯Îð¤ä»ñ»º¾õ¶·¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë±¿ÍÑÊý¿Ë¤òÄê¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¼ÔËÜ¿Í¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤ÈÅê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¸ýºÂ¼«ÂÎ¤òÁêÂ³¿Í¤¬°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë¤Ï»Ä¹â¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤È¤Ï
¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤òÃæ¿´¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦Åê»ñ°ìÇ¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¼Ô¤Ï¡¢±¿ÍÑÌÜÅª¤ä¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë´ðËÜÊý¿Ë¤òÄê¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤äÇäÇã¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë°ìÇ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ò¼«¤éÁª¤ó¤À¤ê¡¢ÇäÇã¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑÊý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë»ñ»ºÇÛÊ¬¤ä¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤â·ÀÌó¼ÔËÜ¿Í¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿·ÀÌó¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¸¶Â§¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ±¿ÍÑ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë¤Ï²òÌó¤äÉ¾²Á¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤È¤â¤ËÁêÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸¶Â§
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢·ÀÌó¼ÔËÜ¿Í¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡ÖÅê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¡×¤Ë´ð¤Å¤¯±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍÂÃù¶â¤ä³ô¼°¤Î¤è¤¦¤ËÁêÂ³¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ¾µÁ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ÀÌó¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤ÈÅê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ½ªÎ»¤·¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²òÌó¡¦À¶»»¡ÊÇäµÑ¡Ë¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÌó´¾¤ä¾¦ÉÊÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½ªÎ»¡¦À¶»»¤òÁ°Äó¤Ë¡¢ÀÇÌ³¤ä¼êÂ³¤¤òÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3-1. ¸ýºÂ¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÁêÂ³»þÅÀ¤Î»þ²Á¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤ÈÅê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ñ»º¤ÏÇäµÑ¡¦´¹¶â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬¸ýºÂ¤ÎÌ¾µÁ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ(Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î»àË´Æü)¤Î»þ²Á¤ò¤â¤È¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ÀÌó½ªÎ»¸å¤Ï¡¢»ñ»º¤ÎÇäµÑ¡¦À¶»»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¸½¶âÅù¤Ç¼õ¤±¼è¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇäµÑ¤äÊ¬ÇÛ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê²ÝÀÇ´Ø·¸¡Ê½êÆÀÀÇ¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¿½¹ð¤ËÆþ¤ë¤«¡ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÈïÁêÂ³¿Í¤Î½à³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÁêÂ³¿ÍÂ¦¤Î¿½¹ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ë¤Ï¼è°ú¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä½èÍýÊýË¡¤Ç°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÌÀºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÀÇÍý»Î¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
3-2. ¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤â·ÀÌó¼Ô»àË´»þ¤Î°·¤¤¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë
¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤â¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¼ÔËÜ¿Í¤Î»àË´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬·ÀÌó¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ÀÌó½ªÎ»¸å¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤¬ÇäµÑ¡¦À¶»»¤µ¤ì¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ³ÎÄê¤·¤¿¸½¶â¤äÍÂ¤ê¶â¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¾¾Î¤ä±¿ÍÑÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³»þ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
3-3. É¾²ÁÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇ³Û¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤ÏÁêÂ³»þÅÀ¤Î»þ²Á¤ò´ð½à¤Ë»»Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³È¯À¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¡¢É¾²ÁÊýË¡¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á³Û¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë²Á³ÊÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¡¢É¾²Á³Û¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£É¾²ÁÊýË¡¤ä´ð½àÆü¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÀÇÉéÃ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3-4. ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼ê¿ôÎÁ¤äÍø±×¤¬¤¢¤ë
±¿ÍÑ»ñ»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢´ÉÍýÊó½·¤äÇäµÑ¤ËÈ¼¤¦¼ê¿ôÎÁ¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÄê¤·¤¿±¿ÍÑ±×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀÇÌ³¾å¤ÎÀ°Íý¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤È½êÆÀÀÇ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì´Ø·¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬½êÆÀ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿Í¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢ÀìÌç²È¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4. ¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤ÏÁêÂ³È¯À¸»þÅÀ¤Î»þ²Á¤¬´ð½à
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´»þÅÀ¡Ë¤Î»þ²Á¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¸ýºÂ»Ä¹â¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤°¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÀÌó¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤ÈÅê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤Ï½ªÎ»¤·¡¢±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ñ»º¤ÏÇäµÑ¡¦À¶»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁêÂ³È¯À¸Æü¤ò´ð½à¤È¤·¤¿»þ²Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇäµÑÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´»þÅÀ¤ÎÉ¾²Á³Û¡×¤ò¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÌÀºÙ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÇäµÑÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁêÂ³È¯À¸Æü¤Î»þ²Á¤ò´ð½à¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÅÀ¤Ï¡¢¸í²ò¤·¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
·ÀÌó½ªÎ»¸å¤ËÇäµÑ¡¦À¶»»¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢É¾²Á¤Î´ð½à¤ä»ñÎÁ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¸í¤ë¤È¡¢¿½¹ð¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4-1. ÊÝÍ¾¦ÉÊ¤Î¼ïÎà¤´¤È¤ËÉ¾²ÁÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤ËÉ¾²ÁÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê»ñ¿®Â÷¡Û
ÁêÂ³È¯À¸Æü¤Î´ð½à²Á³Û¡Ê²òÌó²Á³Û¤Ê¤É¡Ë¤ò¤â¤È¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å¾ì³ô¼°¡Û
½ªÃÍ¤ä°ìÄê´ü´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤Ê¤ÉÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Î¥ëー¥ë¤Ë½¾¤¤¡¢½êÄê¤ÎÊýË¡¤Ç»»Äê¤·¤¿²Á³Ê¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
ºÄ·ô¤ä³°²ß·ú¤Æ¾¦ÉÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»þ²Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ°ÙÂØ¥ìー¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿É¾²Á¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢»ñ»º¹½À®¤Î³ÎÇ§¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
4-2. É¾²Á³Û¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÌÀºÙ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁêÂ³»þÅÀ¤ÎÉ¾²Á³ÛÌÀºÙ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÀºÙ¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÆâÌõ¤äÉ¾²Á³Û¡¢»»Äê´ð½à¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤Î½ÅÍ×¤Ê»ñÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É¾²Á¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë»ñÎÁ¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¾²ÁÊýË¡¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÀºÙ¤ò¤â¤È¤ËÀÇÍý»Î¤Ø³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5. ¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤òÁêÂ³¤¹¤ëºÝ¤Î¼êÂ³¤
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â¤äÄÌ¾ï¤Î¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ýºÂ¤½¤Î¤â¤Î¤ò°ú¤·Ñ¤°¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÀÌó¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤ÈÅê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤Ï½ªÎ»¤·¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤ÏÇäµÑ¡¦À¶»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢½ªÎ»¸å¤Ë³ÎÄê¤·¤¿»ñ»º¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£
Î®¤ì¤ò¸í²ò¤¹¤ë¤È¡ÖÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖºÆ±¿ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º®Íð¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ê¼êÂ³¤¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
5-1. »àË´¤ÎÆÏ½Ð¤È¸ýºÂÅà·ë¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦
ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂ®¤ä¤«¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£»àË´¤ÎÆÏ½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¡¢ÄÉ²Ã¤Î±¿ÍÑ¤ä½Ð¶â¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÏ½Ð¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡Ê¤Þ¤¿¤Ï½üÀÒÆ¥ËÜ¡Ë¤ä¸ÍÀÒ´Ø·¸½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤ËÉ¬Í×½ñÎà¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5-2. ÁêÂ³¿Í¤Î³ÎÄê¤È°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦
¼¡¤Ë¡¢¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤ÆÁêÂ³¿Í¤ò³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¼«ÂÎ¤Ï°ú¤·Ñ¤²¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¶»»¸å¤Î»ñ»º¤òÃ¯¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¤«¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤ò¶¨µÄ¤·¡¢¹ç°Õ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ñÎà¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤ËÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×½ñÎà¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤È¤Ï¡¡ ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î½àÈ÷¤ä¿Ê¤áÊý¡¢¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡
5-3. É¬Í×½ñÎà¤òÂ·¤¨¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç»ñ»º¤Î¼õ¤±¼è¤ê¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ä¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤Ê¤É¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Î½êÄê¤ÎÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¡¢À¶»»¸å¤Î¸½¶â¤äÍÂ¤ê¶â¤Ê¤É¤òÁêÂ³¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤ê¡¢Æ±¤¸·ÀÌó¤òºÆ³«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸¶Â§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£À¶»»¸å¤Î¸½¶â¤äÍ²Á¾Ú·ô¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÌ¾µÁ¤Î¾Ú·ô¸ýºÂ¤äÍÂÃù¶â¸ýºÂ¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ²òÌó¡¦ºÆÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÀÌó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤äÀìÌç²È¤Ø³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼êÂ³¤¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
6. ¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤òÁêÂ³¤¹¤ëºÝ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â¤ä°ìÈÌÅª¤Ê¾Ú·ô¸ýºÂ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤ÎÇÄ°®¤ä¼êÂ³¤¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Ê£»¨¤Ê¤¦¤¨¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±¿ÍÑ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÌ³¾å¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
6-1. ·ÀÌóÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤Ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬ÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÏÅê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯±¿ÍÑ¤Î¤¿¤á¡¢·ÀÌó¼ÔËÜ¿Í¤·¤«¾ÜºÙ¤Ê±¿ÍÑÊý¿Ë¤ä·ÀÌó¾ò·ï¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³¿Í¤¬¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¡¢¤É¤ÎÄøÅÙÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ò¤¹¤°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤º¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÊ£¿ô¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢·ÀÌó½ñ¤ä±¿ÍÑÊó¹ð½ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤Î¾È²ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
6-2. Åê»ñÆâÍÆ¤Î³«¼¨¡¦³ÎÇ§¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¥é¥Ã¥×¸ýºÂÆâ¤Î»ñ»º¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤äÍ²Á¾Ú·ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤ä°ä»ºÊ¬³ä¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤ÊÆâÌõ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿ÌÀºÙ½ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¾È²ñ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Î³ÎÇ§¤ä½ñÎà¿³ºº¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¾ðÊó¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¸½¶â²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÉ¾²Á³Û¤Ï¤É¤Î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤ËÁÛÄê°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
6-3. ÁêÂ³¼êÂ³¤¡¦ÀÇÌ³¿½¹ð¤Î¼êÂ³¤¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¾Ú·ô¸ýºÂ¤è¤ê¤âÁêÂ³¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£·ÀÌó½ªÎ»¸å¤Î»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø½êÄê¤Î½ñÎà¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»ñ»º¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ä°Ü´É¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ç¤Ï»þ²ÁÉ¾²Á¤ä¹½À®¾¦ÉÊ¤ÎÌÀºÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢ÀÇÌ³½èÍý¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼êÂ³¤¤Î¸í¤ê¤ä¿½¹ðÏ³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ä²Ã»»ÀÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é¡¢ÀÇÍý»Î¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Î´ØÍ¿¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤ËÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
7. ¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÂÃù¶â¤ä°ìÈÌÅª¤Ê¾Ú·ô¸ýºÂ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë½é¤á¤ÆÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÌ³¾å¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
7-1. ¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÂ¸ºß¤òÁêÂ³¿Í¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±ー¥¹
ÈïÁêÂ³¿Í¤¬À¸Á°¤Ë¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÂ¸ºß¤ò²ÈÂ²¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÍ¹Á÷Êª¤äÄÌÃÎ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ÎÃæ¤Ç¸«Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸å¤«¤éÀÇÌ³¾å¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌÄ¢¤ä¾Ú·ô´Ø·¸¤Î½ñÎà¡¢Í¹ÊØÊª¤òÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÃª²·¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
7-2. É¾²Á³Û¤ä±¿ÍÑÂ»±×¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁêÂ³¿Í´Ö¤Ç¤â¤á¤¿¥±ー¥¹
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³»þÅÀ¤Ç´Þ¤ß±×¤ä´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¾²Á³Û¤Î»»ÄêÊýË¡¤ä¡¢¤É¤Î»þÅÀ¤Î²Á³Ê¤ò´ð½à¤ËÊ¬¤±¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÂ³¿Í¤ÎÇ§¼±¤¬¿©¤¤°ã¤¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö±¿ÍÑ¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ëÁý¸º¤òÃ¯¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¸øÊ¿À¤ò½ä¤ëÂÐÎ©¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤äÀÇÍý»Î¤«¤éÉ¾²ÁÊýË¡¤äÀÇÌ³¾å¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ë·Á¤Ç¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
7-3. ²òÌó¤ä¸½¶â²½¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¼êÂ³¤¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¥±ー¥¹
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ï¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤ò°ì³ç¤Ç²òÌó¡¦ÇäµÑ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë°ìÄê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²Á³ÊÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¶â³Û¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ä»ñ»º¤Î¼õ¤±¼è¤ê¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁêÂ³¿Í¤¬¼«Í³¤Ë¸½¶â²½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£µÞ¤¤¤Ç»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
8. ¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢É¾²Á¤ä¼êÂ³¤¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬ÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤º¡¢¼êÂ³¤¤äÀÇÌ³ÂÐ±þ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢À¸Á°¤«¤éÁêÂ³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿È÷¤¨¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¤«¤é¤Ç¤¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÁêÂ³ÂÐºö¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
8-1. ·ÀÌóÆâÍÆ¤ä»ñ»º¹½À®¤òÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ï¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤ä¼ê¿ôÎÁÂÎ·Ï¤¬·ÀÌó»þÅÀ¤Î¤Þ¤ÞÄ¹´ü´Ö°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¸½ºß¤Î»ñ»º¾õ¶·¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ë±¿ÍÑÆâÍÆ¤ä¼ê¿ôÎÁ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÁêÂ³»þ¤ËÉ¾²Á¤·¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢´¹¶âÀ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤äÃ´Åö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÊüÃÖ¤»¤º¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³»þ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
8-2. ÁêÂ³¿Í¤Ë¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯
ÁêÂ³¿Í¤¬¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁêÂ³¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤à¤È¡¢ºâ»º¤Î¸«Íî¤È¤·¤ä¿½¹ðÏ³¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸Á°¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¼è°úÀè¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ò²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³»þ¤Îº®Íð¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ÀÌó½ñ¤ä»Ä¹âÌÀºÙ¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
8-3. É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ·ÀÌó¤ÎÀ°Íý¡¦²òÌó¤ò¹Ô¤¦
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ë¹â³Û¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Åê»ñÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ·ÀÌó¤ÎÀ°Íý¤ä²òÌó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬Åê»ñ¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ë²òÌó¤·¤Æ¸½¶â²½¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢É¾²Á¤äÊ¬³ä¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¡¢ÁêÂ³»þ¤ÎÉéÃ´¤òÈæ³Ó¤·¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
9. ¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ï»àË´¤·¤¿¤é¼«Æ°Åª¤Ë²òÌó¤µ¤ì¤ë¡©
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë²òÌó¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»àË´¤ÎÆÏ½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¸ýºÂ¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¡¢¼è°ú¤ä½Ð¶â¤ÏÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²òÌó¤äÀ¶»»¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢»ñ»º¤ÏÆ°¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Q. ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦Ê¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ñ»º¤ÏÊ¬³ä¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î°ì¿Í¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¤«¡¢²òÌó¤·¤Æ¸½¶â²½¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÊ¬¤±¤ëÊýË¡¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ç°·¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¹ç°ÕÆâÍÆ¤òÊ¸½ñ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡©
¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¤Î»þ²Á¤ò´ð½à¤Ë»»Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬ÀÁµá¤¹¤ì¤Ð¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÉ¾²Á³Û¤ä»ñ»ºÆâÌõ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿ÌÀºÙ½ñ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¡¢ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
10. ¤Þ¤È¤á ¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³¤ÏÉ¾²Á¤È¼êÂ³¤¤ÎÍý²ò¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë
¥é¥Ã¥×¸ýºÂ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤¤¤Ç±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÀÌó½ªÎ»¸å¤Î»ñ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¾²Á³Û¤Î»»Äê¤äÀÇÌ³¤Î°·¤¤¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤ÏÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¿½¹ðÏ³¤ì¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤éÁá¤á¤ËÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Êµ»ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë