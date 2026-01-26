¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎ®·ì¤·¤Æ¤ë¡×ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤Ë¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¡Ö¤³¤ì¤ÏÄË¤¤¤ï¡×¥Ü¡¼¥ë½èÍýÄ¾¸å¤ËÁê¼êÁª¼ê¤Ë·ãÆÍ
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ü¥ë¥·¥¢MG 0¡Ý3 ¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î25Æü¡¿¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â°æ¹¬Âç¤ÎÆ¬¤¬´éÌÌ¤ËÄ¾·â¤¹¤ë½Ö´Ö
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF¤Î¹â°æ¹¬Âç¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò½èÍý¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë»ö¸Î¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤Ë·ãÆÍ¡£¹â°æ¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ÏÎ®·ì¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹â°æ¡£ÆüËÜ»þ´Ö1·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÀï¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ÈÂ·¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼éÈ÷»þ¤Ë¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¡¢¹¶·â»þ¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ÉÀï½ÑÅª¤Ê½ÀÆðÀ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê21ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤òÈá·à¤¬½±¤¦¡£
0¡¼1¤Ç·Þ¤¨¤¿50Ê¬¡¢Î¢¤Ë½³¤é¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â°æ¤¬È¿±þ¡£Á´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¿DF¥é¥â¥ó¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥¯¥¹¤è¤ê¤âÀè¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÂç¤¤¯½³¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥Ü¡¼¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸å¡¢¹â°æ¤Ï¤ä¤ä²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¼«¿È¤Î»ý¤Á¾ì¤Ë¶î¤±Â¤ÇÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Æ±¤¸¤¯»ý¤Á¾ì¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÀÜ¿¨¤Î½Ö´Ö¤Ï¹â°æ¤Ï¶ìÄË¤Ë´é¤òÏÄ¤á¡¢É¡¤Ë¹â°æ¤ÎÆ¬¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ø¥ó¥É¥ê¥¯¥¹¤Ï¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ßÌåÀä¤·¤¿¡£¹â°æ¤Ï¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ª¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÍÍ»Ò¤ò»Ç¤Ã¤¿¤¬¡¢É¡¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤º¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
ABEMA¤Ç¼Â¶·¤ÎµÈÌî¿¿¼£»á¤¬¡ÖÆ¬¤ÈÆ¬¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î´í¸±¤ÊÀÜ¿¨¡£ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡Ö¹â°æÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡ÖÎ®·ì¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄË¤¤¤ï¡×¡Ö¹â°æ¤â¸«¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤»ö¸Î¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡×¡Ö¹â°æÄË¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¶¯¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
·ë¶É¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÉ¡¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÉüµ¢¡£73Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¹â°æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤µ¤»¤Æ¡¢½é¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë