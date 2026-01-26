¡ÖÁ´Éô»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×7000¿Í¤¬¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì°ìÌëÌÀ¤«¤¹¡¡ÂçÀã¤ÇÅ´Æ»¤ä¥Ð¥¹±¿µÙ¡¡JR¤Ï26Æü¸á¸å1»þº¢¤Þ¤Ç±¿µÙ¸«¹þ¤ß
µÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï»¥ËÚ»Ô¤ò·ë¤ÖJR¤ä¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾èµÒ¤éÌó7000¿Í¤¬26Æü¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¤âÂ»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï25Æü¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç»¥ËÚ¤Ë¸þ¤«¤¦²÷Â®¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤äÏ¢Íí¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¤·¡¢°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶õ¹ÁÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ìó7000¿Í¤¬°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹Ò¶õµ¡¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¹Á¤È»¥ËÚ¤ò·ë¤Ö¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©¾õ¶·¤¬°¤¯°ú¤Â³¤±¿µÙ¡£
JR¤â»¥ËÚ·÷¤òÃæ¿´¤ËÎó¼Ö405ËÜ¤¬±¿µÙ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½üÀãºî¶È¤Î¤¿¤á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸á¸å1»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤Â¿¤¯¤ÎµÒ¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÂç´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ëÂçÀã¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¤ÇÊ¿Ç¯¤ÎÌó8ÇÜ¤Î55cm¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍîÀã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢29Æü¤Ë¤ÏºÆ¤Ó´¨ÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÀã¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£